Amazon nie próżnuje. Serwuje użytkownikom Prime Video hit za hitem

Oglądając pierwsze odcinki "Hunters", polscy użytkownicy Amazon Prime Video ewidentnie przygotowywali się do premiery 2. sezonu. Czy jest lepszy od swojego poprzednika? No cóż, to już każdy musi sprawdzić samemu. Pewne jest, że subskrybenci oglądają go na potęgę. Co prawda na liście najpopularniejszych tytułów w naszym kraju nie wspiął się na sam szczyt, ale jest tuż za ponownie dominującym w zestawieniu "Jackiem Ryanem".