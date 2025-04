Podobał ci się nowy hit akcji Prime Video? Na Netfliksie obejrzysz jedną z jego inspiracji

Co prawda dzisiaj z większą nostalgią wspomina się "Armageddon", bo to jednak on był większym hitem i z Bruce'em Willisem na pokładzie rozwalił box office. Ale to jednak "Dzień zagłady", choć znacznie skromniejszy i niewiele lepiej w trakcie premiery oceniany, miał większy wpływ na późniejsze kino katastroficzne. Dzięki niemu należące do gatunku produkcje przestały skupiać się na widowiskowych atrakcjach, a zaczęły być bardziej realistyczne, autentyczne i emocjonalne.