Śledzimy tu historię dobrze nam już znanego Lucjusza. Od początku co prawda wiemy, że to ten sam chłopak, który jako dziecko chciał zostać gladiatorem, co rozzłościło jego wuja Kommodusa. Reżyser dość długo jednak zwleka z ujawnieniem jego prawdziwej tożsamości. Bo na początku główny bohater żyje sobie spokojnie na afrykańskiej prowincji, aż w końcu atakuje ją rzymska armia pod wodzą generała Marcusa Acaciusa. Jego ukochana ginie, a on sam trafia do niewoli. Przyjdzie mu przez to walczyć na śmierć i życie na arenie Koloseum. Gdyby takie igrzyska organizowało się jeszcze dzisiaj, to Davida Scarpa, scenarzystę "Gladiatora 2", powinien spotkać podobny los. Za to co zrobił z oryginałem, zasłużył jedynie, żeby rzucić go lwom na pożarcie.