Amazon ma kandydata na reżysera nowego Bonda. I wcale nie jest to Christopher Nolan

Ostatni film z Jamesem Bondem zadebiutował w 2021 r. Od tego czasu, czyli już niemal 4 lata, trwają dyskusje na temat nowej produkcji z uwielbianej serii. Początkowo do roli agenta 007 typowany był Jamie Dornan, lecz w międzyczasie do dyskusji włączył się syn Rogera Moore'a, wczesnego odtwórcy roli Bonda, który stwierdził, że w superszpiega nie może wcielać się aktor pochodzenia amerykańskiego. W połowie 2023 r. pojawiły się doniesienia, że to Idris Elba może otrzymać propozycję zagrania agenta 007, jednak prędko zostały zdementowane, a innym obiecującym kandydatem był także brytyjski aktor Aaron Taylor-Johnson. Twórcy wciąż jednak milczą na ten temat, choć zdradzili, że nowy film nie wniesie do franczyzy żadnych rewelacji w związku z odtwórcą głównej roli. A co w takim razie z reżyserem?