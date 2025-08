HBO Max na sierpień 2025. Nowy horror i świetny film sci fi w ofercie

Ładowanie...

Wakacje to idealny moment, by w ofercie danej platformy streamingowej znalazły się ekscytujące, filmowo-serialowe pozycje. Wiemy już, co w tym miesiącu na pewno trafi na HBO Max. Trzeba to sobie powiedzieć wprost - jest na co czekać!

HBO Max: nowości na sierpień 2025

Pasażerowie

Jeden z hitów 2016 roku, nominowany do Oscarów za najlepszą muzykę i scenografię, trafia do HBO Max. Jim (Chris Pratt) i Aurora (Jennifer Lawrence) są pasażerami statku kosmicznego transportującego ludzi na nową planetę. Zakochują się w sobie, ale jest pewien problem - wybudzili się z hibernacji o 90 lat za wcześnie. Wkrótce odkrywają, że statek znajduje sie w niebezpieczeństwie.

Premiera 1 sierpnia.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Ostatnia część ikonicznej serii horrorów. Co ciekawe, najlepsza - udanie korzystająca ze swojego dziedzictwa, spektakularna i mocna. Nękana brutalnym, powracającym koszmarem, studentka Stefanie wraca do rodzinnego domu i usiłuje poznać prawdę. Okazuje się, że podłoża przypadłości, z którą się zmaga, należy szukać wewnątrz jej własnej rodziny.

Premiera 1 sierpnia.

Życie

Film, który przeszedł jakby niezauważony, ale Akademia obdarowała go dwoma nominacjami, w tym dla grającego główną rolę Billa Nighy'ego ("To właśnie miłość"). Dzieło Olivera Hermanusa to remake filmu Kurosawy z 1952 roku, opowiadający historię Williama - starszego, samotnego mężczyzny, który otrzymuje nowotworową diagnozę i postanawia wykorzystać ostatnie miesiące, by zrobić coś dobrego.

Premiera 1 sierpnia.

Baby Driver

Napakowane akcją kino imienia Edgara Wrighta, reżysera jedynego w swoim rodzaju. Główny bohater filmu to tytułowy Baby (Ansel Elgort) - utalentowany kierowca, który zarabia na życie udziałem w napadach, prywatnie bardzo pochłonięty muzyką. Gdy poznaje dziewczynę (Lily James), decyduje się porzucić dotychczasowy styl życia, jednak szef mafii, Doc (Kevin Spacey) ma dla niego inny, niebezpieczny plan.

Premiera 1 sierpnia.

HBO Max: sierpień 2025 - premiery

Toxic, odc. 1-6, 1/08/2025

Wszystko będzie dobrze, 1/08/2025

Natatorium, 1/08/2025

Symfonia o umieraniu, 1/08/2025

Baby Driver, 1/08/2025

Pasażerowie, 1/08/2025

Życie, 1/08/2025

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, 1/08/2025

Porachunki, 1/08/2025

Monster's Ball: Czekając na wyrok, 1/08/2025

Wrześniowe dzieci, 2/08/2025

Marzyciel, 2/08/2025

Kosmiczny mecz: Nowa era, 2/08/2025

Marc Maron: Atak paniki, 2/08/2025

Morderstwa w Austin, odc. 1, 4/08/2025

TTG v PPG, 4/08/2025

Hard Knocks: Obóz przygotowawczy Buffalo Bills, 6/08/2025

Królestwo planety małp, 7/08/2025

King Kong, 7/08/2025

Ewolucja planety małp, 7/08/2025

Wojna o planetę małp, 7/08/2025

Salli, 8/08/2025

Outlander: Krew z krwi, odc. 1, 9/08/2025

Dzień polowania, 9/08/2025

Fale, 9/08/2025

90 Day: Hunt for Love, odc. 1, 10/08/2025

Marcial Maciel: Wilk Boży, odc. 1, 14/08/2025

Zabójcza rywalizacja, 14/08/2025

Uwierz, 14/08/2025

1000-LB Sisters VII, odc. 1-10, 15/08/2025

Łokieć, 15/08/2025

Na złej drodze, 15/08/2025

Kłopoty rodzinne, 15/08/2025

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One, 15/08/2025

Adam Kudyba 01.08.2025 10:52

