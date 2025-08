Subskrybenci Netfliksa rzucili się na ten horror. To opowieść pełna tajemnic

Ładowanie...

Ambitny młody pracownik nowojorskiej korporacji, Lockhart (Dane DeHaan w kreacji zbliżonej do popisu Leonardo DiCaprio w „Wyspie tajemnic”), zostaje wysłany do odizolowanego sanatorium w Alpach Szwajcarskich, aby sprowadzić z powrotem jednego z dyrektorów firmy - Pembroka. Kurort wydaje się wręcz idylliczny, jednak szybko okazuje się, że za fasadą rozmaitych zdrowotnych zabiegów i malowniczego otoczenia kryje się coś głęboko niepokojącego.



Wkrótce Lockhart zaczyna mieć halucynacje; doświadcza dziwacznych objawów i odkrywa, że pacjenci nie mają zamiaru wracać do domu. Gdy poznaje tajemniczą młodą dziewczynę, Hannę (Mia Goth w okresie jeszcze raczkującej kariery), oraz charyzmatycznego dyrektora sanatorium, Volmera (Jason Isaacs), jego podejrzenia przeradzają się w obsesję. Im głębiej zanurza się w historię uzdrowiska, tym bardziej zbliża się do jego mrocznego, przerażającego sekretu.

„Lekarstwo na życie” to - gatunkowo i konwencjonalnie - wszystko, wszędzie naraz. Co ciekawe, nie jest to misz-masz bezsensowny i chaotyczny, a całkiem przemyślany i zgrabnie poprowadzony. Obraz w reżyserii Gore Verbinskiego to opowieść z pogranicza gotyckiego horroru, psychologicznego thrillera i surrealistycznego dramatu - doprawiona odrobiną Grimmowskiej baśni, starej grozy i współczesnych klasyków (ze wspomnianą „Wyspą tajemnic”, Polańskim i Cronenbergiem na czele). Nie jest to też mieszanka pusta: nietrudno dopatrzeć się tu zadumy nad kondycją życia wewnętrznego - czy wręcz duchowego - u rozleniwionego, konsumpcyjnego zachodniego społeczeństwa.

No i ta audiowizualna oprawa! Gotycko-baśniowa atmosfera, barwna kolorystyka, zaskakujące, niemal barokowe kadry, klimat na zmianę klaustrofobiczny i olśniewający pejzażem, surrealna symbolika, ujęcia, które z najzwyklejszych przedmiotów potrafią uczynić coś niepokojącego i podejrzanego. Co więcej, styl designu sanatorium chętnie czerpie inspiracje z estetyki steampunk i mitologii Lovecrafta.



Niestety, gdy tajemnica zaczyna się wyjaśniać, film staje się coraz bardziej przewidywalny. Ostatecznie złożoność opowieści okazuje się złudzeniem - intryga jest co najwyżej przeciętna, finał podważa jakość dramaturgii i wielowymiarowości, a napięcie często ulatuje. Wielu odbiorców zarzuca jej też rozwlekłość, formalny przerost nad treścią i brak klarownego zakończenia.

A jednak seans sprawił mi kupę frajdy. Lubię to, jak obraz z minuty na minutę coraz bardziej przypomina koszmar senny - rzeczywistość traci kontury, a woda, będąca głównym motywem wizualnym i symbolicznym, przestaje koić, stając się nośnikiem śmierci i przemiany. To nie jest horror w stylu hollywoodzkim. „Lekarstwo na życie” nie epatuje tanimi chwytami i jump-scare’ami; jego groza wyrasta z atmosfery, z poczucia uwikłania, z pytania o prawdę, ze strachu przed obłędem i jego projekcjami. Verbinski uparcie stawia na nastrój, atmosferę i niepokój egzystencjalny - i świetnie mu to wychodzi.



Wbrew zarzutom uważam, że to dzieło w istocie niedoskonałe, ale ambitne, estetycznie wysmakowane i nastrojowo wciągające. Na deser: krytyka kultu sukcesu, motyw eugeniki, alegorie upadku człowieczeństwa i rozkładu moralnego, nieśmiertelność, kazirodztwo, toksyczny perfekcjonizm, systemowa opresja. Smakowite!

Lekarstwo na życie: obsada

Dane DeHaan – Lockhart

Jason Isaacs – dr Heinreich Volmer

Mia Goth – Hannah

Harry Groener – Pembroke

Celia Imrie – Victoria Watkins

Adrian Schiller – odźwierny

Tomas Norström – Frank Hillmer

Magnus Krepper – Roland

Carl Lumbly – Green

Ivo Nandi – Enrico

Susanne Wuest – asystentka dr. Volmera

Craig Wroe – dr Brenner

Jeff Burrell – Morris

Lisa Banes – szefowa Lockharta

Johannes Krisch – kierowca karetki

Rebecca Dyson-Smith – matka Hannah

Peter Benedict – ojciec Hannah

Michał Jarecki 31.07.2025 17:19

