Czy w finale "The Last of Us" widzieliśmy Abby? Tak twierdzą internauci

Abby jest jedną z grywalnych postaci w grze "The Last of Us: Part 2" i kluczową dla całej historii bohaterką. Wcielająca się w nią Laura Bailey pojawiła się na moment w 9. odcinku serialu jako asystentka chirurga. Niektórzy twierdzą jednak, że serialowa wersja tej postaci zadebiutowała w tym epizodzie. I choć większość odbiorców ma co do tego wątpliwości, wielu fanów przekonuje, że jest to wielce prawdopodobne.