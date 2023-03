Teoria: Nathan Drake wywołał pandemię z "The Last of Us". Bez sensu? Sprawdźmy

Nie bardzo. Garść wspólnych elementów to, rzecz jasna, zwykłe easter eggi, które twórcy z tego samego studia umieścili w swoich produkcjach w formie mrugnięć oka do fanów. Jakkolwiek zatem gry koegzystują, są po prostu elementem fikcji w danym świecie - dlatego też w "Uncharted 2" widzimy plakat inspirowany fanartem "TLOU", a w tej drugiej grze możemy znaleźć konsolę PlayStation 3 z kopią "Uncharted 2". Najistotniejszy okazuje się jednak czas - "Uncharted 4" rozgrywa się w 2015 roku, a pandemia maczużnika rozpoczyna się w 2013. To chyba wystarczający argument, by uznać, że coś się tu bardzo nie klei.



Kluczowe pozostaje jednak zdanie samych twórców, a ci zabrali już głos w tej kwestii. Rodney Reece, Level Designer "The Last of Us", osobiście przyznał, że wrzucił do gry samolot z pierwszej odsłony przygód Drake'a w formie zwykłego easter egga. Dodał też, że nie świadczy to o jakimś połączeniu światów.