Thriller Davida Finchera już na Netfliksie! Ale to nie wszystko - sprawdzamy piątkowe premiery

Większość widzów ze zniecierpliwieniem czekała zapewne, aż "Zabójca" wkradnie się z kin prosto do serwisu Netflix. Dziś nadszedł ten dzień. Jeśli jednak David Fincher to nie wasza bajka, zawsze można pobuszować wśród nowości, które pojawiły się na Netfliksie już wcześniej, a od początku listopada było ich naprawdę sporo. Na platformę wpadła produkcja "Ferry: Serial" z Frankiem Lammersem w roli głównej, a także kontynuacja popularnego serialu znad Bosforu "Krawiec", który po raz kolejny stał się hitem serwisu. Netflix uraczył swoich widzów również wyśmienitymi dokumentami - "Sly" to produkcja skupiająca się na Sylvestrze Stallonie, z kolei "Robbie Williams" opowiada historię genialnego muzyka z zespołu Take That. Warto rzucić także okiem na serial "Skandal Bettencourt: Jak oszukano najbogatszą kobietę świata". Tytuł skupia się na francuskiej dziedzice fortuny Liliane Bettencourt i odsłania kulisy skandalu, który w 2010 roku wstrząsnął opinią publiczną we Francji. A tymczasem sprawdzamy dzisiejsze premiery Netfliksa.