Pol'and'Rock Festival 2025: gdzie obejrzeć na żywo?

Wystartowała 31. edycja Pol'and'Rock Festival. Na terenie byłego lotniska w Czaplinku-Broczynie zaczęły rozstawiać się już pierwsze namioty, a zespoły stroją już instrumenty przed pierwszymi występami. W związku z tym, że nie każdy będzie miał okazję uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, organizatorzy zadbali o to, by nawet ci, którzy w tym roku nie dojadą na festiwal, mogli poczuć tę wyjątkową atmosferę.

Pol'and'Rock Festival: gdzie obejrzeć na żywo?

Organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka darmowy festiwal cieszy się ogromną popularnością wśród festiwalowiczów. W tym roku odbędzie się on w dniach 31-2 lipca na terenie byłego lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskiem.

Ci, którzy nie będą mieli możliwości, by pojawić się na 31. edycji wydarzenia, mogą odetchnąć z ulgą - organizatorzy Pol'and'Rocku zadbali o to, by każdy wierny fan festiwalu mógł chociaż poczuć jego namiastkę. Wszystko dzięki transmisjom na żywo, które będą obecne zarówno online, jak i w mediach tradycyjnych.

Na kanale KręciołaTV, który już od lat dokumentuje wydarzenia z kolejnych edycji festiwalu, będzie można obejrzeć wszystkie koncerty z Dużej i Małej Sceny, a także spotkania w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Relacje na żywo można również obejrzeć za pośrednictwem platformy Twitch. Tradycyjnie będzie można również posłuchać audycji i muzyki na żywo na antenie Antyradia. Dodatkowo na kanałach TVN i TVP zostanie wyemitowana inauguracja festiwalu, a także godzina "W", której festiwalowicze co roku oddają szacunek.

Pol'and'Rock 2025: program

CZWARTEK, 31 LIPCA - DUŻA SCENA:

15:00 - rozpoczęcie

15:10 - Babylon Circus

16:40 - The Scratch

18:00 - Walls Of Jericho

19:20 - Spiderbait

20:40 - Nocny Kochanek

22:10 - Hannabie.

23:40 - Osees

01:10 - Mrozu

CZWARTEK, 31 LIPCA - MAŁA SCENA:

17:30 - Junon Kyanon

18:25 - Dziwna Wiosna

19:20 - Moyra

20:25 - Old Breakout

21:30 - Dikanda

22:45 - Bum Bum Orkestar

00:00 - Dirty Shirt

CZWARTEK, 31 LIPCA - ASP:

10:00 - Szymon Majewski

11:30 - Matylda

13:30 - Aleksandra Wierzbowska

PIĄTEK, 1 SIERPNIA - DUŻA SCENA:

15:00 - Dope

16:20 - Spidergawd

17:50 - Agnostic Front

19:10 - Fisz Emade Tworzywo

20:40 - Static X

22:10 - Burining Spear

23:40 - Wolfmother

01:10 - Paradise Lost

PIĄTEK, 1 SIERPNIA - MAŁA SCENA:

17:30 - Prime Prophecy

18:25 - The Bad Tales

19:20 - Dellacoma

20:25 - Heľenine Oči

21:40 - Nanga

22:45 Bibobit

23:50 - The Allergies

PIĄTEK, 1 SIERPNIA - ASP:

10:00 - Marcin Mann i Wojciech Mann

11:30 - Michał Wiśniewski

13:30 - Andrzej Dragan

SOBOTA, 2 SIERPNIA - DUŻA SCENA:

14:30 - Zenek Kupatasa

15:20 - Ich Troje

16:50 - Fear Factory

18:10 - Hunter & Chór Kantata

19:40 - Wednesday 13

21:00 - Zeal & Ardor

22:30 - Palaye Royale

00:00 - Royal Republic

01:30 - Piotr Bukartyk



SOBOTA, 2 SIERPNIA - MAŁA SCENA:

17:30 - Wirefall

18:25 - Cheap Tobacco

19:25 - Lor

20:30 - Koza Mostra

21:45 - The Analogs

23:00 - Dr Misio

SOBOTA, 2 SIERPNIA - ASP:

10:00 - Przemek Szafrański

11:30 - Ewa Chodakowska

13:30 - Kasia Stoparczyk

Anna Bortniak 31.07.2025 12:21

