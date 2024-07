Mam problem z „Rodem smoka”. Za mało tych bękartów

Potem wystarczyło sobie dodać dwa do dwóch i to dosłownie. Wśród gadów zamieszkujących Smoczą Skałę do obsadzenia pozostały już tylko Verminthor i Srebroskrzydła, a chociaż na wezwanie Rhaenyry do zamku przybyły dziesiątki bękartów, to „Ród smoka” skupiał w tym sezonie swoją uwagę jedynie na Hugh Hammerze i Ulfie Białym. Jedyną niewiadomą było to, jakie pary stworzą.