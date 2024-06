Oto najbardziej wciągające seriale Netfliksa. Widzowie oglądali je do samego końca

Netflix lubi chwalić się wynikami oglądalności swoich tytułów. Na dedykowanej stronie co tydzień aktualizuje dane, atakując nas liczbami obejrzanych godzin danych produkcji liczonych w milionach. Od jakiegoś czasu pojawia się też informacja, ile razy zostały one w pełni wyświetlone. Fajnie, z tym że nie. To nic innego jak wynik liczby obejrzanych godzin podzielonych przez czas trwania danego filmu i serialu. Nie wiadomo, ile osób rzeczywiście obejrzało go do końca.



W przypadku seriali jest to o tyle ważny czynnik, że, jak już sprawdził portal What's On Netflix, im więcej osób obejrzy do końca dany tytuł, tym większa szansa, że dostanie on kolejny sezon. Oczywiście, nie jest to hard theory i nie musi się zawsze sprawdzać, ale jednak w tym podejściu jest sporo sensu i logiki.