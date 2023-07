"Śmiertelne pożądanie" podbija Netfliksa. 2 lata temu pojawił się tam identyczny serial

„Śmiertelne pożądanie” wzbudziło tak spore zainteresowanie subskrybentów Netfliksa zapewne za sprawą faktu, że określa się go mianem thrillera erotycznego. Niestety, podobnie jak wiele tytułów w tym gatunku, tak i ten nie ma do zaoferowania wiele więcej, niż potężnej dawki negliżu. To klasyczny dreszczowiec oparty na seksie i garści mrocznych sekretów, które za sprawą swej wtórności nie wywołują zbyt wielu emocji.



Raz jeszcze zamężna bohaterka przeżywa falę namiętności podczas pamiętnego weekendu poza domem. To wykładowczyni uniwersytecka, która daje się wciągnąć w romans z młodszym mężczyzną. Skutki? Tragiczne, rzecz jasna - na wielu płaszczyznach. Co gorsza, ostatecznie w kobiecie budzą się wątpliwości co do najbliższych jej osób.



