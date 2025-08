To już nie Wednesday, to rodzina Addamsów. Recenzja 2. sezonu

„Wednesday” znowu przyjeżdża do Nevermore - i to, jak mówi jej matka, pierwsza szkoła, do której wraca z własnej woli. Nie jest jednak sama, bo towarzyszy jej niemal cała rodzina. Są Gomez, Morticia, Lurch, a Pugsley dołącza nie tylko do pełnowymiarowej obsady, ale również do szkoły jako uczeń. Szybko okazuje się, że produkcja Netfliksa, obok rozwijania nowych pomysłów, robi też krok wstecz i ściąga do serialu całą rodzinę Addamsów.