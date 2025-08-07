Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu

Subskrybentom serwisu Disney+ z pewnością przewinęła się nazwa Hulu. Jest to bowiem serwis oferujący oryginalne produkcje własne Hulu Originals, które pojawiają się również na platformie Disneya. Był on dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym Polacy nie mogli oglądać wszystkich produkcji spod szyldu Hulu. Te, które były natomiast dostępne w obydwu serwisach, w Disney+ były opatrzone logo Star.