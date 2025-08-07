REKLAMA
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu

Disney ogłosił przełomowy krok związany z marką. Bob Iger poinformował, że aplikacja Hulu zostanie w pełni zintegrowana z serwisiem Disney+ i zastąpi kafelek Star. Co to oznacza dla subskrybentów w Polsce?

Anna Bortniak
hulu disney razem integracja
Subskrybentom serwisu Disney+ z pewnością przewinęła się nazwa Hulu. Jest to bowiem serwis oferujący oryginalne produkcje własne Hulu Originals, które pojawiają się również na platformie Disneya. Był on dostępny wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, w związku z czym Polacy nie mogli oglądać wszystkich produkcji spod szyldu Hulu. Te, które były natomiast dostępne w obydwu serwisach, w Disney+ były opatrzone logo Star.

Disney+ dysponuje oczywiście większością popularnych produkcji, które można obejrzeć w Hulu - "The Bear", "Szogun", "Zbrodnie po sąsiedzku" czy "Paradise" to tylko niektóre z nich. Ale już "Opowieść podręcznej", "The Nice Guy", "Such Brave Girls" czy "The Great" nie są dostępne dla subskrybentów platformy od Disneya. Taki stan rzeczy zmieni się najpewniej już niebawem, ponieważ serwis Hulu w końcu dotrze do Polski.

Produkcje Hulu dostępne w Polsce. Serwis połączy się z Disney+

No, może nie dosłownie "dotrze", bo Bob Iger, prezes Disneya, ma na tę platformę zupełnie inny pomysł. Iger ogłosił, że samodzielny serwis streamingowy Hulu zostanie bowiem zintegrowany z Disney+ już w 2026 roku. Dotyczy to krajów na całym świecie, w tym również Polski.

Dzisiaj ogłaszamy ważny krok naprzód w umacnianiu naszej oferty streamingowej poprzez pełną integrację Hulu z Disney+. Stworzy to imponujący pakiet rozrywki, łączący w jednej aplikacji najwyższej klasy marki i franczyzy, świetną rozrywkę ogólną, programy rodzinne, wiadomości i wiodące w branży transmisje sportowe na żywo

- przekazał Iger i dyrektor finansowy Hugh Johnston.

Zgodnie ze słowami Igera, taki ruch ma zapewnić "lepsze doświadczenia konsumenckie", co w konsekwencji ma obniżyć wskaźnik rezygnacji i przełożyć się na synergię kosztów.

Tworząc prawdziwie zróżnicowaną ofertę streamingu, zapewnimy abonentom ogromny wybór, wygodę, jakość i ulepszoną personalizację. Zwiększy to naszą zdolność do dalszego zwiększania rentowności i marż w naszej działalności streamingowej dzięki oczekiwanemu większemu zaangażowaniu, niższemu wskaźnikowi rezygnacji i potencjalnemu przychodowi z reklam, a także efektywności operacyjnej, która z czasem może przełożyć się na oszczędności, które będziemy mogli reinwestować w działalność

- dodali.

Hulu i Disney+ zgodnie z planem ma zostać zintegrowane w 2026 roku. Z kolei jesienią tego roku nastąpi inna zmiana związana z kafelkiem "Star", który zostanie zastąpiony przez logo Hulu na całym świecie. Dodatkowo strona główna będzie bardziej spersonalizowana, co pozwoli na wygodniejsze korzystanie z serwisu Disney+.

Anna Bortniak
07.08.2025 12:14
Tagi: Disney+Hulu
