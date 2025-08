Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem

Ganatra łączy pokolenia jak remiksy starych hitów. Nie odcina co prawda kuponów od oryginału, niczym Adam Sandler w "Farciarzu Gilmore 2", ale dla dziadersów, którzy chcą przeżyć to jeszcze raz, ma kilka znajomych żartów. Są jednak puszczone mimochodem, gdzieś w tle. To wystarcza, aby do pary z rozlegającymi się z głośników utworami Britney Spears i Spice Girls oraz odwołaniami do klasyki kina młodzieżowego generacji X ("Wolny dzień Ferrisa Buellera") wywołało nostalgiczną łezkę w oku. A przy okazji w żaden sposób nie odbierało "Zakręconemu piątkowi 2" świeżości. Jest co najwyżej ukłonem w stronę fanów oryginału, ale na tyle pomysłowo wplecionym, żeby film stał o własnych siłach, a nie gibał się, jak podpity wujek na wideo z TikToka.