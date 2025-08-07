REKLAMA
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości

Choć od szczytu popularności tej produkcji minęło bardzo dużo czasu, SkyShowtime postanowiło, że przypomni widzom jeden z najbardziej kultowych seriali science-fiction. W serwisie właśnie pojawili się "Herosi".

Adam Kudyba
herosi serial sky showtime
2006 rok, raczkujące nowe tysiąclecie, etap kształtowania się produkcji, które dziś uznajemy za współczesne klasyki. To właśnie wtedy w amerykańskich telewizorach, na kanale NBC, po raz pierwszy pojawili się "Herosi" - serial, który z biegiem czasu stał się synonimem jakości produkcji sci-fi z tamtych lat.

Herosi - kultowy serial trafił do streamingu

"Herosi" to amerykański serial, znajdujący się gatunkowo na pograniczu science-fiction i thrillera. W jego centrum jest grupa nieznanych sobie osób, które odkryły, że są w posiadaniu niezwykłych, nadnaturalnych mocy, takich jak telepatia, manipulacja czasem, latanie, czy prekognicja. Bohaterowie muszą się nauczyć z nimi żyć, a ich moce stają się potrzebne, by uratować świat przed zagładą.

Na czym polega kultowość i popularność "Herosów"? Jednej i konkretnej odpowiedzi na to pytanie zapewne nie ma, ale jako ważny czynnik wyróżniłbym przede wszystkim to, że jego bohaterowie nie są "przeznaczeni do wielkości". To postacie będące na różnych etapach życiowych i zawodowych, z którymi mniej lub bardziej da się utożsamić.

Galeria bohaterów jest naprawdę ciekawa i zdolna do zaangażowania emocjonalnego - jeden z bohaterów ma trudną relację z żoną, kolejny chce dla siebie odmiennej przyszłości niż odziedziczenie rodzinnej firmy, inny zaś nie umie pogodzić się ze śmiercią ojca. Współczesne filmy superbohaterskie są dowodem na popularność i wagę podobnych motywów - i one zdają się bardziej "uczłowieczać" superbohaterów, pokazywać, że choć mają nadludzkie moce, to ich emocje, motywacje, czy podejście do życia jest zupełnie bliskie zwykłym ludziom.

Jack Coleman jako Noah Bennet - kadr z serialu "Herosi"

"Herosi" doczekali się łącznie 77 odcinków składających się na 4 sezony - za wszystkimi stał amerykański scenarzysta, Tim Kring. W 2010 roku, z powodu niskiej oglądalności serialu, podjęto decyzję o zakończeniu jego produkcji. W Polsce "Herosów" emitowano na Fox Polska oraz TVP1 - teraz polscy fani mogą przenieść się do streamingu i na nowo przeżywać emocje związane z losami bohaterów. Do SkyShowtime trafiły bowiem wszystkie sezony kultowego serialu sci-fi.

Herosi - obsada

  • Jack Coleman jako Noah Bennet
  • Noah Gray-Cabey jako Micah Sanders
  • Greg Grunberg jako Matt Parkman
  • Masi Oka jako Hiro Nakamura
  • Sendhil Ramamurthy jako Mohinder Suresh
  • Cristine Rose jako Angela Petrelli
  • Milo Ventimiglia jako Peter Petrelli
  • Hayden Panetierre jako Claire Bennet
  • Adrian Pasdar jako Nathan Petrelli
  • Ali Larter jako Nikki Sanders/Tracy Strauss
  • Santiago Cabrera jako Isaac Mendez
  • Tawny Cypress jako Simone Deveaux
  • Leonard Roberts jako D. L. Hawkins
  • James Kyson Lee jako Ando Masahashi
  • Zachary Quinto jako Sylar
  • David Anders jako Adam Monroe
  • Kristen Bell jako Elle Bishop
  • Dania Ramirez jako Maya Herrera
  • Dana Davis jako Monica Dawson
