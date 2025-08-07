Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości

Na czym polega kultowość i popularność "Herosów"? Jednej i konkretnej odpowiedzi na to pytanie zapewne nie ma, ale jako ważny czynnik wyróżniłbym przede wszystkim to, że jego bohaterowie nie są "przeznaczeni do wielkości". To postacie będące na różnych etapach życiowych i zawodowych, z którymi mniej lub bardziej da się utożsamić.



Galeria bohaterów jest naprawdę ciekawa i zdolna do zaangażowania emocjonalnego - jeden z bohaterów ma trudną relację z żoną, kolejny chce dla siebie odmiennej przyszłości niż odziedziczenie rodzinnej firmy, inny zaś nie umie pogodzić się ze śmiercią ojca. Współczesne filmy superbohaterskie są dowodem na popularność i wagę podobnych motywów - i one zdają się bardziej "uczłowieczać" superbohaterów, pokazywać, że choć mają nadludzkie moce, to ich emocje, motywacje, czy podejście do życia jest zupełnie bliskie zwykłym ludziom.