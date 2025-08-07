Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!

Mówi się, że na PGE Narodowym nie powinno organizować się koncertów w związku z fatalnym nagłośnieniem. Przed występem Lamara i SZA miałam zatem w głowie nie tylko krytyczne komentarze na ten temat, ale również nagrania z niedawnego koncertu Guns N' Roses, na których muzykę było słychać bardzo słabo. Moje obawy z tym związane na szczęście się nie potwierdziły, a przynajmniej nie do końca. Rzeczywiście w pewnych momentach na trybunach wokal i bit zbyt mocno się wybijały, przez co nie było słychać linii melodycznej, a podczas występów SZA słychać było przestery, natomiast nie przeszkadzało to w całościowym odbiorze (mówię to z perspektywy posiadaczki biletu na boczną trybunę G, ale na TikToku przewijały mi się relacje z innych miejsc w dużo gorszej jakości).