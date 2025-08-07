Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Rosyjska influencerka złamała kręgosłup po tym, gdy wzięła udział w viralowym wyzwaniu Nicki Minaj, stając w szpilkach na garnku i puszce mleka modyfikowanego. Niedługo wcześniej urodziła dziecko.
W ostatnim czasie rekordy popularności w sieci bije trend Nicki Minaj. Jest on inspirowany pozycją raperki z teledysku do piosenki "High School" z 2013 r. W klipie artystka kuca przy basenie w szpilkach, z jedną nogą skrzyżowaną na drugiej (co ciekawe, z obiema stopami na ziemi), a wszystko to robi z gracją i opanowaniem.
Teraz, po ponad dekadzie od premiery piosenki Nicki Minaj, internautki postanowiły przekształcić pozę gwiazdy w wymagający trend. Polega on na tym, że balansują one na jednej nodze, często w szpilkach, na wąskich przedmiotach, ułożonych jeden na drugim. Kobiety używają do tego trendu rozmaitych rzeczy, m.in. garnków, hantli, lakierów do paznokci, kubków termicznych czy butelek. Do dźwięku "High School" na TikToku zostało nagranych już ponad 21 tys. materiałów.
Rosyjska influencerka złamała kręgosłup podczas wykonywania pozy Nicki Minaj z wyzwania na TikToku
W wyzwaniu wzięła również udział rosyjska influencerka Mariana Vasiuc. Kobieta, która kilka tygodni wcześniej urodziła dziecko, postanowiła nagrać filmik do trendującej muzyki, stając w wysokich obscasach na patelni i mleku modyfikowanym. Na nagraniu widać, jak ktoś trzyma ją za rękę, aby ta ustabilizowała swoją pozę. Kiedy jednak osoba zza kamery puściła Marianę, ta poślizgnęła się i upadła z blatu.
Po wypadku influencerka opublikowała wpis, który niedługo później został usunięty. Opowiedziała w nim o skutkach upadku, pisząc, że doznała złamania kompresyjnego kręgosłupa. "Ironia? Karma? A może po prostu życie, które zawsze wystawia naszą siłę na próbę w najmniej oczekiwanym momencie" - napisała Mariana, kończąc krótką wypowiedź płaczącą ze śmiechu emotikoną.
W kolejnym poście Vasiuc wspomniała, że dzięki upadkowi obudziła się jako "popularna osoba": "Ponad 50 osób przesłało mi dziś moje nagranie z różnych publikacji. Świetnie sobie radzę, przestrzegam wytycznych i teraz żyję jak gwiazda" - pochwaliła się influencerka.
Inną influencerką związaną z trendem, której internauci wytykali głupotę, jest Anastasia Wiernikowska. Kobieta wykonała wyzwanie, stając w szpilkach na garnku, który leżał na stole. Oburzenie wzbudził fakt, że trzymała nie tylko kubek z napojem, ale również dziecko. W związku z tym, że podczas prób wykonania pozy Nicki Minaj często dochodzi do upadków, co również jest dokumentowane, komentujący zaczęli zwracać influencerce uwagę, że mogła narazić w ten sposób zdrowie swojego syna.
