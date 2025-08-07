Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka

Inną influencerką związaną z trendem, której internauci wytykali głupotę, jest Anastasia Wiernikowska. Kobieta wykonała wyzwanie, stając w szpilkach na garnku, który leżał na stole. Oburzenie wzbudził fakt, że trzymała nie tylko kubek z napojem, ale również dziecko. W związku z tym, że podczas prób wykonania pozy Nicki Minaj często dochodzi do upadków, co również jest dokumentowane, komentujący zaczęli zwracać influencerce uwagę, że mogła narazić w ten sposób zdrowie swojego syna.