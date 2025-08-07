Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek

Trwa szał na pluszowe lalki Labubu, stworzenia ze spiczastymi uszy i figlarny uśmiechem z ostrymi ząbkami, które pojawiają się w coraz to nowszych wersjach. Figurki Labubu można było zakupić już w 2019 roku, jednak prawdziwa rewolucja związana z zabawkami nastąpiła w październiku 2023 roku - właśnie wtedy wprowadzono na rynek pluszowe zawieszki. Od tego momentu breloki w postaci maskotek zyskały popularność jako ozdoba do torebki czy spodni.