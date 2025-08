Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" to czwarty (po "Homecoming", "Daleko od domu" i "Bez drogi do domu") solowy film o Człowieku-Pająku z udziałem Toma Hollanda w roli głównej. Jak pamiętamy z poprzedniej części, cały świat zapomniał o tożsamości bohatera, a on sam rozpoczyna nowy rozdział w swoim życiu. Według zapowiedzi Kevina Feige, mamy dostać historię, która będzie nieco bliżej ziemi, niż wszystkie dotychczasowe filmy o Pająku.