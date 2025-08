Do wspomnianych produkcji ma dołączyć niebawem jeszcze jeden film - "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", który ma trafić do kin 4 czerwca 2027 roku. Czas oczekiwania na nadchodzącą produkcję, która już raz przecież była przekładana, być może umili fakt, iż twórcy planują zrealizować dodatkowy film, który będzie spin-offem skupiającym się na zupełnie innych bohaterze.