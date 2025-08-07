The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył

Do tej pory ogłoszono, że z czerwonych fotelów młodych uczestników będzie oceniała nie tylko Cleo, która była jurorką również w poprzednim sezonie, ale również Tribbs. Znany DJ i producent muzyczny ma na swoim koncie między innymi współpracę z influencerką Wersow, z którą nagrał popularny singiel "Nad wodę". Dziś pojawiła się natomiast informacja na temat trzeciej członkini jurorskiego składu, co spotkało się z zaskoczeniem internautów.