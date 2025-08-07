The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
TVP ogłosiła, kto dołączy do trenerów w 9. sezonie programu "The Voice Kids". Wybór zaskoczył internautów, którzy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w związku z nową członkinią jurorskiego składu.
Program "The Voice Kids" przygotowuje się do kolejnego sezonu, co oznacza wybranie nowego składu jurorskiego. W 8. sezonie młodych wokalistów i wokalistki oceniali Tomson i Baron, Cleo oraz Natasza Urbańska. Celebryci nie pojawią się jednak w kolejnej odsłonie - zadecydowano, że 9. edycja będzie obfitowała w zmiany, jeśli chodzi o trenerów.
Do tej pory ogłoszono, że z czerwonych fotelów młodych uczestników będzie oceniała nie tylko Cleo, która była jurorką również w poprzednim sezonie, ale również Tribbs. Znany DJ i producent muzyczny ma na swoim koncie między innymi współpracę z influencerką Wersow, z którą nagrał popularny singiel "Nad wodę". Dziś pojawiła się natomiast informacja na temat trzeciej członkini jurorskiego składu, co spotkało się z zaskoczeniem internautów.
Blanka trzecią jurorką w programie The Voice Kids. Internauci oburzeni
TVP poinformowała, że do Cleo i Tribbsa dołączy Blanka. Wokalistka i influencerka zdobyła popularność za sprawą udziału w Eurowizji 2023, na której zaprezentowała piosenkę "Solo". Była to dla Polski pamiętna edycja muzycznego konkursu - wybór Blanki podczas preselekcji spotkał się z niezadowoleniem widzów, których faworytem do walki o kryształowy mikrofon był Jann. Dodatkowo część osób miało wątpliwości co do jej zdolności wokalnych.
Sympatia do Blanki wzięła jednak górę i dziś, po dwóch latach od pamiętnej edycji, wokalistka jest przez Polaków ciepło wspominana. Mimo to niektórzy mają wątpliwości, czy jest ona odpowiednią osobą, by oceniać umiejętności wokalne uczestników "The Voice Kids". Internauci są podzieleni:
Myślałem, że tam powinny iść osoby z trochę większym dorobkiem muzycznym...
Trenerem powinien być ktoś kto potrafi śpiewać a nie tylko wyglądać…
Super. Ją dzieci prędzej kojarzą niż jakąś Anię Karwan
Fajna dziewczyna, walczy o siebie, nie trzeba jej rzucać kłody pod nogi.
Blanka natomiast nie może się już doczekać swojego udziału w programie, a jednocześnie debiutu jako trenerka muzyczna młodych uczestników:
Kochani, dołączam do ekipy "The Voice Kids" - nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo - Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc!
Podczas nadchodzącej 9. edycji "The Voice Kids" wyłoniony zostanie reprezentant Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2026. Nowe odcinki programu zadebiutują na antenie TVP2 wiosną 2026 roku.
O "The Voice" czytaj w Spider's Web:
- Znamy cały skład jury 16. edycji The Voice of Poland
- Kim jest Norbert Wronka? Młody artysta zadebiutuje na festiwalu w Opolu
- Zaczynali w "Idolu" i "X Factorze", a dziś są gwiazdami. Oni zrobili karierę po talent show
- Kogo wyślemy na Eurowizję Junior? Polska zmienia zasady
- Za nami finał "The Voice of Poland". Widzowie Zarzucają TVP oszustwo