REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV

The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył

TVP ogłosiła, kto dołączy do trenerów w 9. sezonie programu "The Voice Kids". Wybór zaskoczył internautów, którzy zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie w związku z nową członkinią jurorskiego składu.

Anna Bortniak
the voice kids blanka jurorka
REKLAMA

Program "The Voice Kids" przygotowuje się do kolejnego sezonu, co oznacza wybranie nowego składu jurorskiego. W 8. sezonie młodych wokalistów i wokalistki oceniali Tomson i Baron, Cleo oraz Natasza Urbańska. Celebryci nie pojawią się jednak w kolejnej odsłonie - zadecydowano, że 9. edycja będzie obfitowała w zmiany, jeśli chodzi o trenerów.

Do tej pory ogłoszono, że z czerwonych fotelów młodych uczestników będzie oceniała nie tylko Cleo, która była jurorką również w poprzednim sezonie, ale również Tribbs. Znany DJ i producent muzyczny ma na swoim koncie między innymi współpracę z influencerką Wersow, z którą nagrał popularny singiel "Nad wodę". Dziś pojawiła się natomiast informacja na temat trzeciej członkini jurorskiego składu, co spotkało się z zaskoczeniem internautów.

REKLAMA

Blanka trzecią jurorką w programie The Voice Kids. Internauci oburzeni

TVP poinformowała, że do Cleo i Tribbsa dołączy Blanka. Wokalistka i influencerka zdobyła popularność za sprawą udziału w Eurowizji 2023, na której zaprezentowała piosenkę "Solo". Była to dla Polski pamiętna edycja muzycznego konkursu - wybór Blanki podczas preselekcji spotkał się z niezadowoleniem widzów, których faworytem do walki o kryształowy mikrofon był Jann. Dodatkowo część osób miało wątpliwości co do jej zdolności wokalnych.

Sympatia do Blanki wzięła jednak górę i dziś, po dwóch latach od pamiętnej edycji, wokalistka jest przez Polaków ciepło wspominana. Mimo to niektórzy mają wątpliwości, czy jest ona odpowiednią osobą, by oceniać umiejętności wokalne uczestników "The Voice Kids". Internauci są podzieleni:

Myślałem, że tam powinny iść osoby z trochę większym dorobkiem muzycznym...

Trenerem powinien być ktoś kto potrafi śpiewać a nie tylko wyglądać…

Super. Ją dzieci prędzej kojarzą niż jakąś Anię Karwan

Fajna dziewczyna, walczy o siebie, nie trzeba jej rzucać kłody pod nogi.

Blanka natomiast nie może się już doczekać swojego udziału w programie, a jednocześnie debiutu jako trenerka muzyczna młodych uczestników:

Kochani, dołączam do ekipy "The Voice Kids" - nie mogę w to uwierzyć! Jestem niesamowicie szczęśliwa. Nie mogę się doczekać, jak złowimy najwspanialsze, największe talenty w tym kraju. Oprócz mnie na fotelach zasiądzie Tribbs, no i wiadomo - Cleo. Będzie niesamowicie! Roznosi mnie już energia. Czuję, że będzie moc!

Podczas nadchodzącej 9. edycji "The Voice Kids" wyłoniony zostanie reprezentant Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior 2026. Nowe odcinki programu zadebiutują na antenie TVP2 wiosną 2026 roku.

REKLAMA

O "The Voice" czytaj w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
07.08.2025 10:22
Tagi: The Voice of Poland
Najnowsze
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
16:16
Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T16:16:00+02:00
14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Aktualizacja: 2025-08-06T14:52:50+02:00
13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-06T13:34:40+02:00
12:00
Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę
Aktualizacja: 2025-08-06T12:00:01+02:00
10:38
Francis Ford Coppola trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-08-06T10:38:17+02:00
9:55
Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?
Aktualizacja: 2025-08-06T09:55:25+02:00
9:01
To już nie Wednesday, to rodzina Addamsów. Recenzja 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-06T09:01:21+02:00
8:49
Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-06T08:49:42+02:00
8:05
Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata
Aktualizacja: 2025-08-06T08:05:15+02:00
19:53
Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką
Aktualizacja: 2025-08-05T19:53:31+02:00
19:44
Rodzina Addamsów - kto jest kim? Wszyscy bliscy Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-05T19:44:00+02:00
17:52
Wednesday kręcą 13 godzin od Krakowa. To tam znajduje się Akademia Nevermore
Aktualizacja: 2025-08-05T17:52:55+02:00
16:46
Lilo i Stitch tanecznym krokiem hula zmierza do Disney+. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-08-05T16:46:59+02:00
16:23
Obejrzałem najnowszą komedię akcji od Prime Video. To moje świadectwo
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:00+02:00
16:07
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-05T16:07:00+02:00
15:28
Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków
Aktualizacja: 2025-08-05T15:28:34+02:00
13:23
Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej
Aktualizacja: 2025-08-05T13:23:54+02:00
13:06
USS Enterprise właśnie wylądował - recenzja 3. sezonu Star Trek: SNW
Aktualizacja: 2025-08-05T13:06:10+02:00
10:05
Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami
Aktualizacja: 2025-08-05T10:05:15+02:00
9:27
Lady Gaga zagra w 2. sezonie Wednesday. A to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-08-05T09:27:52+02:00
8:53
Polacy kłócą się o nowy hit Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-05T08:53:34+02:00
19:17
Ogród rozpaczy ziemskich - recenzja. Rzuć wszystko, bo to książka o tobie
Aktualizacja: 2025-08-04T19:17:00+02:00
18:34
Kapitalny thriller z Jodie Foster podbił Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-04T18:34:00+02:00
17:40
Wednesday – kiedy kolejne odcinki? Podzielony 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-04T17:40:44+02:00
16:33
Jeśli chcecie obejrzeć świetny film z Sydney Sweeney, odpalcie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-04T16:33:00+02:00
15:08
Miłość w Oksfordzie to film Netfliksa, który widzieliście milion razy, ale pod innymi tytułami
Aktualizacja: 2025-08-04T15:08:29+02:00
14:36
Spotify podnosi ceny w Europie. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-04T14:36:36+02:00
11:39
Kaufland chce wygryźć Tindera. Organizuje akcję randkową
Aktualizacja: 2025-08-04T11:39:19+02:00
10:41
Znamy cały skład jury 16. edycji The Voice of Poland
Aktualizacja: 2025-08-04T10:41:42+02:00
9:56
Wielki powrót Pameli Anderson. Aktorka przeszła przez piekło
Aktualizacja: 2025-08-04T09:56:17+02:00
9:05
Fan Oasis zmarł podczas koncertu. Wypadł z trybun
Aktualizacja: 2025-08-04T09:05:55+02:00
7:58
Naga broń - recenzja. Piękny powrót starej, dobrej komedii
Aktualizacja: 2025-08-04T07:58:18+02:00
17:39
Dom Warrenów z lalką Annabelle zostanie otwarty. Będzie można spędzić w nim noc
Aktualizacja: 2025-08-03T17:39:13+02:00
16:15
Wielki powrót Cichego miejsca (i nie tylko jego). Ujawniono datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-03T16:15:58+02:00
14:03
10 najgorszych filmów dla nastolatków. Tak, to adaptacje książek z Wattpada
Aktualizacja: 2025-08-03T14:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA