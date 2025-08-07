Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon

W tym temacie nie ma żadnych wątpliwości - główna obsada serialu pozostaje w niezmienionym składzie: Robb Wells, John Paul Tremblay i Mike Smith powtórzą swoje ikoniczne role. Nie tylko oni: do "Chłopaków z baraków" powrócą również m.in. Patrick Roach (Randy), Cory Bowles (Cory), Jacob Rolfe (Jacob), Jeanna Harrison (Trinity), Sarah Dunsworth-Nickerson (Sarah), Tyrone Parsons (Tyrone), Sam Tarasco (Sam Losco), Bernie Robichaud (Cyrus), George Green (George Green). Postacią, która na pewno nie powróci jest Jim Lahey - odtwórca tej roli, John Dunsworth, zmarł w 2017 roku. Do obsady 13. sezonu dołączyli za to: Deborah Grover, Jordan Prentice, Hal Bissonnette, Noah Al Maktoomi, Uppekha Jain oraz Courtney Gilmour.