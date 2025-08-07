Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Widzowie lubią wielkie powroty ikonicznych postaci. Można się spodziewać entuzjazmu fanów "Chłopaków z baraków", bowiem okazało się, że prace nad kolejnym, 13. sezonem serialu właśnie się zakończyły.
"Chłopaki z baraków" to niewątpliwie produkcja, która dorobiła się statusu kultowej. Także w Polsce - popularność odzwierciedla się chociażby w sporej liczbie memów z udziałem scen serialu. "Chłopaki..." są kanadyjskim mockumentem, który swój ekranowy debiut zaliczył w 2001 roku. Jego bohaterami są Ricky (Robb Wells), Julian (John Paul Tremblay) i Bubbles (Mike Smith), trzej przyjaciele zamieszkujący Sunnyvale, osiedle barakowozów w Nowej Szkocji. Panowie chcą się bogacić, ale w ramach dążeń do realizacji tego planu często popadają w konflikty z prawem.
Zakończono zdjęcia do 13. sezonu Chłopaków z baraków
Do tej pory kanadyjski mockument doczekał się dwunastu sezonów - ostatni został wyemitowany w 2018 roku. Deadline ujawniło jednak informację, która zapewne zachwyci wielu fanów i w przyszłości natchnie do nowych memów: "Chłopaki z baraków" powrócą w 13. sezonie! Co więcej, ten moment zdaje się być bliższy niż dalszy - portal podaje, że zdjęcia do nowej odsłony serialu właśnie dobiegły końca.
W tym temacie nie ma żadnych wątpliwości - główna obsada serialu pozostaje w niezmienionym składzie: Robb Wells, John Paul Tremblay i Mike Smith powtórzą swoje ikoniczne role. Nie tylko oni: do "Chłopaków z baraków" powrócą również m.in. Patrick Roach (Randy), Cory Bowles (Cory), Jacob Rolfe (Jacob), Jeanna Harrison (Trinity), Sarah Dunsworth-Nickerson (Sarah), Tyrone Parsons (Tyrone), Sam Tarasco (Sam Losco), Bernie Robichaud (Cyrus), George Green (George Green). Postacią, która na pewno nie powróci jest Jim Lahey - odtwórca tej roli, John Dunsworth, zmarł w 2017 roku. Do obsady 13. sezonu dołączyli za to: Deborah Grover, Jordan Prentice, Hal Bissonnette, Noah Al Maktoomi, Uppekha Jain oraz Courtney Gilmour.
13. sezon ma liczyć dziesięć odcinków i (przynajmniej początkowo) trafić na platformę TPB+ (dawniej "Swearnet"). Reżyserem nowej odsłony "Chłopaków z baraków" jest Ron Murphy. Wells, Tremblay i Smith, oprócz wcielania się w główne role, pełnią również funkcje scenarzystów i producentów.
