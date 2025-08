Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie

Meksykańska produkcja "Zatajone grzechy" wzbudziła wśród widzów Netfliksa spore zainteresowanie. Obecnie znajduje się ona na samym szczycie globalnej TOP-ki nieanglojęzycznych seriali z imponującym wynikiem 5,1 mln wyświetleń i 56,9 mln obejrzanych godzin. Chociaż ostry thriller odrzuca część osób, to wygląda na to, że nie przeszkadza im to w jego oglądaniu. Czy satysfakcjonujący rezultat związany z oglądalnością da twórcom zielone światło na 2. sezon?