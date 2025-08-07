Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Trochę niespodziewanie na HBO Max pojawiła się genialna seria filmów science fiction. „Planeta Małp”, bo to o niej mowa, to jedna z najbardziej płodnych serii w historii kina. I – co najważniejsze – cały czas jest w niej życie.
HBO Max wraca do siebie. W nie ma tygodnia, żeby w ofercie serwisu nie pojawiła się jakaś nowość, albo… coś starego, co sprawia, że widzowi, takiemu jak ja, szybciej bije serce. Jakim jestem widzem, możecie się domyślać, skoro tak bardzo podekscytowałem się, że do serwisu trafiły filmy z serii „Planeta Małp”.
Planeta Małp w HBO Max
Co w końcu wylądowało w serwisie? Do HBO właśnie dzisiaj trafiły aż 4 filmy i to w zasadzie te najnowsze, które raz jeszcze zdefiniowały markę.
Do HBO Max trafiły:
- Geneza planety małp (2011)
- Ewolucja planety małp (2014)
- Wojna o planetę małp (2017)
- Królestwo planety małp (2024)
Są to więc 3 filmy trylogii, a także najnowsza opowieść o Ziemi, która została opanowana przez rozumne małpy. Te pierwsze 3 tytuły warto oglądać razem, jeden po drugim, natomiast „Królestwo planety małp” spokojnie można traktować jako oddzielny film, gdyż dzieje się wiele lat po wydarzeniach z trylogii (choć warto zostawić sobie go na koniec).
Cała trylogia oraz „Królestwo…” to kawał bardzo przyzwoitego kina, które pokazuje, jaki potencjał tkwi w tej w gruncie rzeczy prostej historii, która najpierw została zawarta w powieści, a potem przeniesiona na ekran w 1968 roku. Filmy w reżyserii Ruperta Wyatta („Geneza planety małp”) i Matta Reevesa („Ewolucja planety małp” i „Wojna o planetę małp”) to w gruncie rzeczy traktat to człowieczeństwie, jego granicach, a także o wojnie i pokoju. Podobnie jak filmy z lat 60 i 70 to również fantazja o tym, co może stać się z naszym światem, gdy nadejdzie nasz koniec.
Gdzie oglądać Planetę małp?
Gdybyście jednak chcieli obejrzeć te stare, kultowe filmy, to z radością donoszę, że Prime Video i Disney+ mają w swojej ofercie zarówno „Planetę małp” z 1968 roku, jak i ich kolejne części.
