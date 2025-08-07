Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction

Są to więc 3 filmy trylogii, a także najnowsza opowieść o Ziemi, która została opanowana przez rozumne małpy. Te pierwsze 3 tytuły warto oglądać razem, jeden po drugim, natomiast „Królestwo planety małp” spokojnie można traktować jako oddzielny film, gdyż dzieje się wiele lat po wydarzeniach z trylogii (choć warto zostawić sobie go na koniec).



Cała trylogia oraz „Królestwo…” to kawał bardzo przyzwoitego kina, które pokazuje, jaki potencjał tkwi w tej w gruncie rzeczy prostej historii, która najpierw została zawarta w powieści, a potem przeniesiona na ekran w 1968 roku. Filmy w reżyserii Ruperta Wyatta („Geneza planety małp”) i Matta Reevesa („Ewolucja planety małp” i „Wojna o planetę małp”) to w gruncie rzeczy traktat to człowieczeństwie, jego granicach, a także o wojnie i pokoju. Podobnie jak filmy z lat 60 i 70 to również fantazja o tym, co może stać się z naszym światem, gdy nadejdzie nasz koniec.