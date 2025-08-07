Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu

Czerwono-czarna platforma nie wybrała się do ciepłych krajów na wypoczynek pod palmami, a zamiast tego zasypuje swoich odbiorców zarówno oryginalnymi produkcjami, jak i słynnymi tytułami, do których chce się wracać. Wśród filmów czołówkę oglądalności wśród polskiej publiczności okupują "Miłość w Oksfordzie", "K-popowe łowczynie demonów" oraz "Tylko nie Ty". Jeśli chodzi zaś o seriale, to na szczyt wdrapały się m.in. "Krucjata", wciąż ciesząca się uwagą "Dzikość", a nawet "Squid Game". Przedstawiamy 5 najciekawszych produkcji, które właśnie zasiliły bibliotekę Netfliksa i warto spędzić z nimi weekend.