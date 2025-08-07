REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu

W tym tygodniu Netflix przygotował dla swoich subskrybentów naprawdę solidne tytuły do obejrzenia. Sprawdzamy najciekawsze nowości serwisu, które warto zobaczyć w weekend.

Adam Kudyba
netflix weekend top 5
REKLAMA

Czerwono-czarna platforma nie wybrała się do ciepłych krajów na wypoczynek pod palmami, a zamiast tego zasypuje swoich odbiorców zarówno oryginalnymi produkcjami, jak i słynnymi tytułami, do których chce się wracać. Wśród filmów czołówkę oglądalności wśród polskiej publiczności okupują "Miłość w Oksfordzie", "K-popowe łowczynie demonów" oraz "Tylko nie Ty". Jeśli chodzi zaś o seriale, to na szczyt wdrapały się m.in. "Krucjata", wciąż ciesząca się uwagą "Dzikość", a nawet "Squid Game". Przedstawiamy 5 najciekawszych produkcji, które właśnie zasiliły bibliotekę Netfliksa i warto spędzić z nimi weekend.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend - TOP 5

REKLAMA

Młodzi Tytani: Akcja! Film

  • Tytuł filmu: Młodzi Tytani: Akcja! Film
  • Rok produkcji: 2018
  • Czas trwania: 84 minuty
  • Reżyseria: Aaron Horvath
  • Obsada: Greg Cipes, Scott Menville, Tara Strong, Kristen Bell, Nicolas Cage, Jimmy Kimmel
  • Ocena IMDb: 6.7/10 

Animacja, która kilka lat temu podbiła serca fanów. Każdemu znani są ikoniczni, młodzi bohaterowie - Gwiazdka, Bestia, Raven, Cyborg i Robin. Herosi odnoszą wrażenie, że każdy ze słynnych superbohaterów ma swój film - tylko nie oni. Robin decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce, i wraz z resztą Tytanów rusza do Tinsel Town w celu zwrócenia uwagi rozchwytywanego w Hollywood reżysera.

Skradzione diamenty: Skok stulecia

  • Tytuł filmu: Skradzione diamenty: Skok stulecia
  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 96 minut
  • Reżyseria: Mark Lewis

Doświadczony, nagrodzony Emmy dokumentalista, zabiera widzów w podróż do 2003 roku. Wtedy to, w belgijskiej Antwerpii, szajka złodziei dokonuje niemożliwego - okrada uznawane za niezdobytą twierdzę centrum dystrybucji diamentów. Jak to się stało, a raczej jakim cudem? Kto za tym stoi? Na te pytania Mark Lewis próbuje znaleźć odpowiedź.

Wednesday - sezon 2, część 1

  • Tytuł serialu: Wednesday
  • Lata emisji: 2022-
  • Liczba sezonów: 2
  • Twórcy: Tim Burton, Alfred Gough, Miles Millar
  • Obsada: Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Steve Buscemi
  • Ocena IMDb: 8.0/10

Prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier serialowych tego roku. "Wednesday" kilka lat temu stała się fenomenem na całym świecie. Teraz słynna dziewczyna powraca do Nevermore, by stawić czoła kolejnym zagadkom. Stawka rośnie o tyle, że zagrożone jest życie Enid (Emma Myers), przyjaciółki głównej bohaterki. W tle zaś mamy do czynienia z rodzinnymi sekretami, tajemniczym mordercą grasującym w okolicy, nowy dyrektorem Barrym Dortem (Steve Buscemi) a także stalkerem, którego "dorobiła" się młoda Addams.

Czytaj także: Wednesday – kiedy kolejne odcinki? Podzielony 2. sezon

Bob Marley: One Love

  • Tytuł filmu: Bob Marley: One Love
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 104 minuty
  • Reżyseria: Reinaldo Marcus Green
  • Obsada: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole
  • Ocena IMDb: 6.2/10 

To aż zaskakujące, że tak legendarna postać jak Bob Marley, król światowej muzyki reggae, nie doczekał się swojego filmu biograficznego. Aż do ubiegłego roku. Film nie należy do grona idealnych, ale należy mu oddać, że poświęca dużo czasu kształtowaniu się muzycznej duszy Marleya i społecznemu wpływowi jego muzyki, zaś grający główną rolę Kingsley Ben-Adir znakomicie wtapia się w legendarnego muzyka.

Zatajone grzechy

  • Tytuł serialu: Zatajone grzechy
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Pablo Ambrosini, Felipe Aguilar D.
  • Obsada: Zuria Vega, Andres Baida, Erik Hayser
  • Ocena IMDb: 4.3/10

Thriller erotyczny, który ledwo trafił do Netfliksa, a już go podbija. Główną postacią historii jest Helena (ega), która chce uciec od swojego przemocowego męża, Claudio (Hayser). Kilka tygodni po niebezpiecznej sytuacji w ich posiadłości kobieta udaje się do eleganckiego baru, gdzie napotyka czarującego (Andres Baida). Para nawiązuje upojną relację, a gdy kochanek Heleny orientuje się w jej sytuacji, postanawia pomóc.

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Adam Kudyba
07.08.2025 19:15
Tagi: Filmy NetflixSeriale Netflix
Najnowsze
18:06
Batman 2: nareszcie się doczekaliśmy. Świetne wieści dla fanów filmu Matta Reevesa
Aktualizacja: 2025-08-07T18:06:36+02:00
17:40
Disney pozazdrościł Labubu i zrobił swoją kolekcję zabawek
Aktualizacja: 2025-08-07T17:40:11+02:00
16:37
Na HBO Max wleciała uwielbiana seria filmów science fiction
Aktualizacja: 2025-08-07T16:37:54+02:00
15:15
Na koncercie Kendricka Lamara było świetnie. O reszcie SZA!
Aktualizacja: 2025-08-07T15:15:30+02:00
13:19
Kultowy serial sci-fi wleciał na SkyShowtime. I to w całości
Aktualizacja: 2025-08-07T13:19:28+02:00
12:17
Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-07T12:17:51+02:00
12:14
Disney+ będzie jeszcze większy. Planuje połknąć Hulu
Aktualizacja: 2025-08-07T12:14:31+02:00
10:22
The Voice Kids ogłosił ostatnią jurorkę. Wybór mnie zaskoczył
Aktualizacja: 2025-08-07T10:22:45+02:00
9:56
Influencerka złamała kręgosłup. Wzięła udział w wyzwaniu z TikToka
Aktualizacja: 2025-08-07T09:56:32+02:00
9:19
Chłopaki z baraków wiedzą, co to odpowiedzialność. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-08-07T09:19:35+02:00
20:59
Zatajone grzechy: czy będzie 2. sezon? Analizujemy zakończenie
Aktualizacja: 2025-08-06T20:59:00+02:00
18:29
Dokładnie o takie odświeżanie starych hitów nic nie robiłem
Aktualizacja: 2025-08-06T18:29:21+02:00
17:23
Użytkownicy Prime Video oglądają najbardziej antywoke serial akcji ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-08-06T17:23:00+02:00
16:16
Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-08-06T16:16:00+02:00
14:52
Kamera uchwyciła, jak Spider-Man buja się na sieci. Tłum zaczął wiwatować
Aktualizacja: 2025-08-06T14:52:50+02:00
13:34
Najnowszy sezon uwielbianego serialu kryminalnego trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-06T13:34:40+02:00
12:00
Matt Smith dołączy do obsady Gwiezdnych wojen. Dostał idealną rolę
Aktualizacja: 2025-08-06T12:00:01+02:00
10:38
Francis Ford Coppola trafił do szpitala
Aktualizacja: 2025-08-06T10:38:17+02:00
9:55
Będzie spin-off Spider-Mana. O kim opowie?
Aktualizacja: 2025-08-06T09:55:25+02:00
9:01
To już nie Wednesday, to rodzina Addamsów. Recenzja 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-06T09:01:21+02:00
8:49
Zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego - kiedy i gdzie obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-06T08:49:42+02:00
8:05
Nie żyje aktorka z The Walking Dead. Miała 33 lata
Aktualizacja: 2025-08-06T08:05:15+02:00
19:53
Miłość w Oksfordzie? Podziękuję. Odkryłam inny świetny film Netfliksa z tą aktorką
Aktualizacja: 2025-08-05T19:53:31+02:00
19:44
Rodzina Addamsów - kto jest kim? Wszyscy bliscy Wednesday
Aktualizacja: 2025-08-05T19:44:00+02:00
17:52
Wednesday kręcą 13 godzin od Krakowa. To tam znajduje się Akademia Nevermore
Aktualizacja: 2025-08-05T17:52:55+02:00
16:46
Lilo i Stitch tanecznym krokiem hula zmierza do Disney+. Jest data premiery
Aktualizacja: 2025-08-05T16:46:59+02:00
16:23
Obejrzałem najnowszą komedię akcji od Prime Video. To moje świadectwo
Aktualizacja: 2025-08-05T16:23:00+02:00
16:07
Obcy: Ziemia - recenzja. To jeszcze Alien, czy już Stranger Things?
Aktualizacja: 2025-08-05T16:07:00+02:00
15:28
Najpopularniejszy film sci-fi w Prime Video został zmiażdżony przez krytyków
Aktualizacja: 2025-08-05T15:28:34+02:00
13:23
Z biletem na Kendricka za 457 zł siedzę w kącie. Inni mają lepiej i taniej
Aktualizacja: 2025-08-05T13:23:54+02:00
13:06
USS Enterprise właśnie wylądował - recenzja 3. sezonu Star Trek: SNW
Aktualizacja: 2025-08-05T13:06:10+02:00
10:05
Amerykańskie służby używają sceny z filmu Netfliksa do walki z wilkami
Aktualizacja: 2025-08-05T10:05:15+02:00
9:27
Lady Gaga zagra w 2. sezonie Wednesday. A to nie wszystko
Aktualizacja: 2025-08-05T09:27:52+02:00
8:53
Polacy kłócą się o nowy hit Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-05T08:53:34+02:00
19:17
Ogród rozpaczy ziemskich - recenzja. Rzuć wszystko, bo to książka o tobie
Aktualizacja: 2025-08-04T19:17:00+02:00
18:34
Kapitalny thriller z Jodie Foster podbił Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-04T18:34:00+02:00
17:40
Wednesday – kiedy kolejne odcinki? Podzielony 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-04T17:40:44+02:00
16:33
Jeśli chcecie obejrzeć świetny film z Sydney Sweeney, odpalcie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-04T16:33:00+02:00
15:08
Miłość w Oksfordzie to film Netfliksa, który widzieliście milion razy, ale pod innymi tytułami
Aktualizacja: 2025-08-04T15:08:29+02:00
14:36
Spotify podnosi ceny w Europie. Co z Polską?
Aktualizacja: 2025-08-04T14:36:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA