Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym powrót kultowego serialu

W tym tygodniu Netflix przygotował dla swoich subskrybentów naprawdę solidne tytuły do obejrzenia. Sprawdzamy najciekawsze nowości serwisu, które warto zobaczyć w weekend.
Czerwono-czarna platforma nie wybrała się do ciepłych krajów na wypoczynek pod palmami, a zamiast tego zasypuje swoich odbiorców zarówno oryginalnymi produkcjami, jak i słynnymi tytułami, do których chce się wracać. Wśród filmów czołówkę oglądalności wśród polskiej publiczności okupują "Miłość w Oksfordzie", "K-popowe łowczynie demonów" oraz "Tylko nie Ty". Jeśli chodzi zaś o seriale, to na szczyt wdrapały się m.in. "Krucjata", wciąż ciesząca się uwagą "Dzikość", a nawet "Squid Game". Przedstawiamy 5 najciekawszych produkcji, które właśnie zasiliły bibliotekę Netfliksa i warto spędzić z nimi weekend.
Młodzi Tytani: Akcja! Film
- Tytuł filmu: Młodzi Tytani: Akcja! Film
- Rok produkcji: 2018
- Czas trwania: 84 minuty
- Reżyseria: Aaron Horvath
- Obsada: Greg Cipes, Scott Menville, Tara Strong, Kristen Bell, Nicolas Cage, Jimmy Kimmel
- Ocena IMDb: 6.7/10
Animacja, która kilka lat temu podbiła serca fanów. Każdemu znani są ikoniczni, młodzi bohaterowie - Gwiazdka, Bestia, Raven, Cyborg i Robin. Herosi odnoszą wrażenie, że każdy ze słynnych superbohaterów ma swój film - tylko nie oni. Robin decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce, i wraz z resztą Tytanów rusza do Tinsel Town w celu zwrócenia uwagi rozchwytywanego w Hollywood reżysera.
Skradzione diamenty: Skok stulecia
- Tytuł filmu: Skradzione diamenty: Skok stulecia
- Rok produkcji: 2025
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyseria: Mark Lewis
Doświadczony, nagrodzony Emmy dokumentalista, zabiera widzów w podróż do 2003 roku. Wtedy to, w belgijskiej Antwerpii, szajka złodziei dokonuje niemożliwego - okrada uznawane za niezdobytą twierdzę centrum dystrybucji diamentów. Jak to się stało, a raczej jakim cudem? Kto za tym stoi? Na te pytania Mark Lewis próbuje znaleźć odpowiedź.
Wednesday - sezon 2, część 1
- Tytuł serialu: Wednesday
- Lata emisji: 2022-
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Tim Burton, Alfred Gough, Miles Millar
- Obsada: Jenna Ortega, Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Steve Buscemi
- Ocena IMDb: 8.0/10
Prawdopodobnie jedna z najbardziej wyczekiwanych premier serialowych tego roku. "Wednesday" kilka lat temu stała się fenomenem na całym świecie. Teraz słynna dziewczyna powraca do Nevermore, by stawić czoła kolejnym zagadkom. Stawka rośnie o tyle, że zagrożone jest życie Enid (Emma Myers), przyjaciółki głównej bohaterki. W tle zaś mamy do czynienia z rodzinnymi sekretami, tajemniczym mordercą grasującym w okolicy, nowy dyrektorem Barrym Dortem (Steve Buscemi) a także stalkerem, którego "dorobiła" się młoda Addams.
Bob Marley: One Love
- Tytuł filmu: Bob Marley: One Love
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyseria: Reinaldo Marcus Green
- Obsada: Kingsley Ben-Adir, Lashana Lynch, James Norton, Tosin Cole
- Ocena IMDb: 6.2/10
To aż zaskakujące, że tak legendarna postać jak Bob Marley, król światowej muzyki reggae, nie doczekał się swojego filmu biograficznego. Aż do ubiegłego roku. Film nie należy do grona idealnych, ale należy mu oddać, że poświęca dużo czasu kształtowaniu się muzycznej duszy Marleya i społecznemu wpływowi jego muzyki, zaś grający główną rolę Kingsley Ben-Adir znakomicie wtapia się w legendarnego muzyka.
Zatajone grzechy
- Tytuł serialu: Zatajone grzechy
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Pablo Ambrosini, Felipe Aguilar D.
- Obsada: Zuria Vega, Andres Baida, Erik Hayser
- Ocena IMDb: 4.3/10
Thriller erotyczny, który ledwo trafił do Netfliksa, a już go podbija. Główną postacią historii jest Helena (ega), która chce uciec od swojego przemocowego męża, Claudio (Hayser). Kilka tygodni po niebezpiecznej sytuacji w ich posiadłości kobieta udaje się do eleganckiego baru, gdzie napotyka czarującego (Andres Baida). Para nawiązuje upojną relację, a gdy kochanek Heleny orientuje się w jej sytuacji, postanawia pomóc.
