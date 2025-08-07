Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun

Nowy serial HBO Max wygląda jak połączenie „Sukcesji” (zachowując skalę) z klimatem „Klangora” i to chyba najlepsza rekomendacja. To klasyczna opowieść, w której jednym z bohaterów będzie mała, trochę klaustrofobiczna miejscowość, gdzie każdy każdego zna i każdy na każdego ma haka. Mnie najbardziej bierze tu samo miejsce akcji i ten marynistyczny sznyt. Zwiastun zresztą pokazuje, że obok aury ciasnego miasta, dostaniemy również bardzo intensywnie polską specyfikę swarów rodzinnych.



No i obsada. Na ekranie zobaczymy trójkę dzieci Mroza, czyli Hankę (Magdalena Popławska), Pawła (Grzegorz Damięcki) i Macieja (Bartosz Gelner). Obok nich pojawią się również: Michalina Łabacz, Michalina Brzuska czy Wojciech Zieliński.