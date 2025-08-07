Nadchodzi polski serial od HBO Max. Obłędny zwiastun
„Scheda” to nowa polska produkcja od HBO Max, która przeniesie widzów na wietrzną północ, czyli nad morze. Serwis właśnie opublikował zwiastun.
Historia zaczyna się od śmierci emerytowanego marynarza i bezwzględnego ojca, Jana Mroza (Jacek Koman). Jego trójka dorosłych już dzieci musi zmierzyć się z historią rodzinną, ze sobą nawzajem. Po co? Aby zdobyć tytułową „Schedę”.
Scheda – zwiastun serialu HBO Max.
Nowy serial HBO Max wygląda jak połączenie „Sukcesji” (zachowując skalę) z klimatem „Klangora” i to chyba najlepsza rekomendacja. To klasyczna opowieść, w której jednym z bohaterów będzie mała, trochę klaustrofobiczna miejscowość, gdzie każdy każdego zna i każdy na każdego ma haka. Mnie najbardziej bierze tu samo miejsce akcji i ten marynistyczny sznyt. Zwiastun zresztą pokazuje, że obok aury ciasnego miasta, dostaniemy również bardzo intensywnie polską specyfikę swarów rodzinnych.
No i obsada. Na ekranie zobaczymy trójkę dzieci Mroza, czyli Hankę (Magdalena Popławska), Pawła (Grzegorz Damięcki) i Macieja (Bartosz Gelner). Obok nich pojawią się również: Michalina Łabacz, Michalina Brzuska czy Wojciech Zieliński.
Serial powstał na podstawie scenariusza Bartosza Janiszewskiego. Reżyseruje go Anna Kazejak. Za zdjęcia odpowiadają Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski.
Serial „Scheda” przygotował został przygotowany przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery.
Produkcja zadebiutuje już 22 sierpnia 2025 roku, czyli lada chwila.
Więcej o ofercie HBO Max przeczytacie na Spider's Web:
- Świetny horror w HBO Max. Nie oglądajcie go przed wakacjami
- Nowy zwiastun "To: Witamy w Derry". Nowy horror od HBO Max będzie straszny
- Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi trafi do HBO Max w ekspresowym tempie
- Nie ma lepszego filmu na lato. Oglądam go, od kiedy trafił do HBO Max
- Film 10/10 wbija użytkowników HBO Max w podłogę. Trudne kino