Wybitne sci-fi nareszcie zmierza na Prime Video. Widzowie zachwyceni

Użytkownicy Prime Video uwielbiają science fiction. Ostatnio nie mają jednak do niego szczęścia. Topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona zdominowały dwa fantastycznonaukowe filmy, ale ani "Wojna światów", ani "Bez tlenu" koło dobrej produkcji nawet nie stały. Nie ma co załamywać rąk, bo los zaraz się zupełnie odwróci. Do oferty serwisu pewnym krokiem zmierza bowiem "Punkt przywracania".



Czesko-słowacko-serbsko-polska(!) koprodukcja przenosi nas do 2041 roku, kiedy to ludzkość znalazła sposób na oszukanie śmierci. Każdy, kto umiera w sposób nienaturalny, ma prawo do jednorazowego powrotu. W takim właśnie świecie przyszłości ambitna detektywka dostaje do rozwiązania sprawę podwójnego morderstwa, po którym przywrócono do życia tylko jedną osobę. Nie podejrzewa nawet, że odkrycie prawdy może zagrozić fundamentom całego futurystycznego społeczeństwa.