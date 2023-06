W sobotę 24 czerwca u Madonny - królowej popu - rozwinęła się bardzo poważna bakteryjna infekcja, przez którą piosenkarką trafiła na oddział intensywnej terapii. Oświadczenie w tej sprawie, wraz z informacją o przełożeniu światowej trasy koncertowej na nieustalony jeszcze termin, wydał menadżer - Guy Oseary. Z kolei amerykański portal plotkarski pagesix.com napisał, że Madonnę znaleziono nieprzytomną w jej nowojorskim apartamencie. Od razu przewieziono ją do szpitala i tam poddano intubacji. Źródło tej ostatniej informacji jest jednak nieznane, a Oseary się do niej nie odniósł.



Stwierdził za to, że stan zdrowia wokalistki już się poprawia, ale wciąż pozostaje ona pod opieką lekarzy. Tymczasem "Daily Mail" skontaktował się z bliskimi piosenkarki - jeden z członków rodziny przyznał, że ostatnie kilka dni nikt tak naprawdę nie miał pojęcia, w jakim kierunku to wszystko się potoczy. Reszta rodziny przygotowywała się na najgorsze. "Właśnie dlatego trzymaliśmy to w tajemnicy" - dodał.