TOP 5 filmów i seriali od Max. Idealne nowości na weekend

To produkcja dokumentalna, która próbuje opowiedzieć o międzypokoleniowej odpowiedzialności za wojenne zbrodnie. Przedstawia on historię Hansa Jürgena Hössa wiekowego już syna komendanta Auschwitz, który będzie miał stawić czoła dziedzictwu ojca. Film konfrontuje go między innymi z ofiarami ojca. Produkcja wcześniej była dostępna w ograniczonej dystrybucji kinowej.