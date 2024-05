Obejrzałam film "Jak ukradłem 100 milionów". Nie szukajcie w nim odpowiedzi na tytułowe pytanie

Co zaś się tyczy fabuły - nie dość, że to zbiór klisz, to jeszcze klisz chaotycznych i niezrozumiałych. Przeskoki w czasie i przestrzeni kompletnie zbijają z pantałyku - nie wiadomo, co się dzieje, bo nagle bohaterowie po prostu się teleportowali. Twórcy nie zadali sobie trudu, żeby przeprowadzić widzów przez proces przechodzenia od jednej sceny do drugiej, przez co oglądanie tej produkcji to po prostu katorga i nerwowe przewijanie do tyłu, by upewnić się, że niczego się przypadkiem nie przeoczyło.