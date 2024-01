Największe klapy 2023 roku. Kosztowały miliony, a widzowie nie chcieli ich oglądać

Niestety, lista największych klap finansowych 2023 r. nie jest tak zabawna, jak ta z 2022 r., kiedy to można było się pośmiać z "Morbiusa", bo (całkiem zasłużenie) zatonął w box offisie dwukrotnie. Nie znaczy to, że w minionych miesiącach zabrakło box offisowych wtop, które okazywały się bardziej widowiskowe niż same filmy. Powodów takiego stanu rzeczy było oczywiście kilka. A to aktorzy nie mogli danego tytułu promować, a to wysoki budżet nie szedł w parze z wysoką jakością, a to po prostu publiczność miała takie "widzimisię".