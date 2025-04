W tym filmie są potrzebne retrospekcje i te trochę mniej (jak wyżej). Do pierwszej grupy należą krótkie flashbacki, przybliżające dzieciństwo Christiana, jego diagnozę, istniejące do teraz trudności w wyrażaniu emocji, uczuć i to, jak potrafi wyglądać życie osoby z autyzmem. Zdaje mi się, że twórcy przedstawili ten temat w sposób pozbawiony jakiegoś przerysowania. Choć dość szybko przekonujemy się kto w tej układance jest kim, "Księgowy" spełnia się jako udane sensacyjne kino - ma wartkie tempo, niechronologiczną narrację, charyzmatycznych bohaterów po obu stronach barykady i ciekawie ogrywany temat - autystycznego, geniusza który ma więcej niż jedno życie, wyjątkowe zamiłowanie do precyzji, liczb, wzorów, schematów. Obserwowanie protagonisty oddającego się temu wszystkiemu - to potrafi w jakiś sposób zafascynować.