Synek, kiedy Znachor leci? 5 filmów do obejrzenia z ojcem w Święta

"Kończ waść, wstydu oszczędź" - ten kultowy cytat z książkowego pierwowzoru, zawarty również w filmie, zdecydowanie nie koresponduje z odbiorem filmu. "Potop" to epickie dzieło, które jest kosmicznie długie, ale zdecydowanie nie czuć z perspektywy widza ani wstydu, ani pragnienia końca. Podobno to właśnie film Hoffmanna zainspirował Martina Scorsese do kręcenia strasznie długich filmów (tak naprawdę to nie) - ekranizacja powieści Sienkiewicza liczy sobie aż 286 minut. Nawet nie chce mi się liczyć ile to godzin, ale dla Olbrychskiego w roli Kmicica niewątpliwie chce się oglądać.