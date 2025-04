Głośny thriller trafi najpierw do streamingu, a dopiero potem do kin w Polsce. To niepoważne

Stosunkowo szybkiej premierze w streamingu nie ma się co dziwić. Jak wiadomo, okienko dystrybucyjne w dużej mierze zależy od zarobków danego filmu w kinach. A "Szpiedzy" za dobrze sobie w box offisie nie radzą. Przy budżecie sięgającym 50 mln dol. na całym świecie zarobili zaledwie niecałe 37,8 mln. Słabo. Tym bardziej że potencjału komercyjnego im nie brakuje. Z ich plakatu na widzów nęcąco spoglądają Cate Blanchett i Michael Fassbender, a pod nimi w nieco mniejszym rozmiarze można jeszcze dojrzeć Pierce'a Brosnana i znanego z "Bridgertonów" Rege-Jean Page'a.



Z czynników wpływających na atrakcyjność filmu do gwiazdorskiej obsady należy dodać intrygującą fabułę. Mówimy w końcu o thrillerze szpiegowskim, który opowiada historię agentki wywiadu podejrzewanej o zdradę kraju. Jej mąż - również legendarny szpieg - musi więc zdecydować co jest dla niego ważniejsze: lojalność wobec małżonki czy ojczyzny? I wygląda na to, że rozwiązuje ten dylemat w iście mistrzowski sposób. Na Rotten Tomatoes produkcja ma aż 96 proc. pozytywnych recenzji.