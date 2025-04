Netflix ratuje Hollywood, ale kina to przeżytek. Smutne, ale szef serwisu ma rację

„Nie, my ratujemy Hollywood” - powiedział bez ogródek Sarandos. Słowa te padły podczas szczytu TIME100. Dyrektor określił Netfliksa jako firmę niezwykle skoncentrowaną na odbiorcy. „Dostarczamy program w sposób, w jaki ludzie chcą go oglądać.”



I trudno odmówić mu racji. Owszem, streaming z pewnością przyczynił się do słabszej kondycji kin, ale wyłącznie dlatego, że stał się dla przeciętnego odbiorcy atrakcyjniejszą alternatywą. Trudno oceniać to jako coś dobrego czy złego - tak po prostu jest.



Odnosząc się do spadającej frekwencji na salach kinowych, CEO zadał retoryczne pytanie: