REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend

W ten weekend HBO Max nie zawiedzie. Platforma przygotowała dla swoich subskrybentów świetne nowości, w tym uwielbiane filmy oraz zupełnie nowy serial.

Anna Bortniak
hbo max nowosci na weekend top 5 intrygantka
REKLAMA

Co by się nie działo, jedno jest pewne - w serwisie HBO Max każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis zamyka pierwszą połowę listopada nowościami, które wielu widzów mogą zainteresować. W ten weekend na subskrybentów czekają nie tylko świetne filmy, ale również francuski serial z Diane Kruger i Lucasem Bravo. Co zatem obejrzeć w HBO Max? Podpowiadamy.

REKLAMA

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5

REKLAMA

BlackBerry

  • Tytuł filmu: BlackBerry
  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 2h 4m
  • Reżyseria: Matt Johnson
  • Obsada: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Saul Rubinek
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Jednym z filmów, które opowiadają historię technologicznych gigantów, jest "BlackBerry". Produkcja koncentruje się na Mike'u Lazaridisie i Dougu Freginie, dwójce przyjaciół z dzieciństwa, którzy z małej firmy technologicznej próbują stworzyć coś wielkiego. Nie mają jednak intuicji. Wszystko zmienia się, gdy do biznesu zostaje dopuszczony Jim Balsillie. Dzięki jego pomocy powstaje "PocketLink", który niedługo później zostaje przemianowany na rewolucyjny w tamtym czasie smartfon BlackBerry.

One to One: John i Yoko

  • Tytuł filmu: One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko)
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 40m
  • Reżyseria: Kevin Macdonald
  • Ocena IMDb: 7.3/10

"One to One: John i Yoko" to produkcja dokumentalna dla fanów zespołu The Beatles i samego Johna Lennona. Skupia się ona na jednym z ważniejszych okresów w życiu tytułowej pary, kiedy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkała w Nowym Jorku. W filmie wykorzystano prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne, które użyczyli artyści oraz przyjaciele Johna Lennona i Yoko Ono.

Bird

  • Tytuł filmu: Bird
  • Rok produkcji: 2024
  • Czas trwania: 1h 59m
  • Reżyseria: Andrea Arnold
  • Obsada: Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan, Jason Buda
  • Ocena IMDb: 7/10

Dramat "Bird" koncentruje się na 12-letniej Bailey - wolnym duchem i z duszą romantyczki. W związku z tym, że ani matka, ani ojciec, ani macocha zbytnio się nią nie interesują, dziewczyna zaczyna się wycofywać i zamykać w swojej skorupie. Lubi za to spędzać czas na łonie natury i to właśnie tam poznaje ekscentrycznego Birda, który prosi ją o pomoc.

Intrygantka

  • Tytuł serialu: Intrygantka (Merteuil)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Jean-Baptiste Delafon
  • Obsada: Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo
  • Ocena IMDb: 6/10

"Intrygantka" to zupełna nowość w serwisie HBO Max i reinterpretacja arcydzieła Choderlosa de Laclos. Bohaterką produkcji odcinkowej jest markiza de Merteuil, która - po zdradzie przez Valmonta - wyrusza w śmiałą podróż. Jej celem jest stanie się czołową kurtyzaną Paryża. Serial porusza takie wątki jak gra o władzę, pragnienia i zdrady wyższych sfer. A wszystko to z wyraźnie zarysowanej kobiecej perspektywy.

Ostatni pojedynek

  • Tytuł filmu: Ostatni pojedynek (The Last Duel)
  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 2h 32m
  • Reżyseria: Ridley Scott
  • Obsada: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck
  • Ocena IMDb: 7.3/10

Znany i ceniony film Ridleya Scotta to również jedna z nowości HBO Max. Trzymająca w napięciu produkcja skupia się na zdradzie i zemście, a jej fabuła osadzona jest w brutalnej scenerii XIV-wiecznej Francji. Oparta na faktach historia obrazuje ostatni pojedynek sądowy pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris - dwoma zaciekłymi rywalami, którzy kiedyś byli przyjaciółmi.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Anna Bortniak
15.11.2025 09:15
Tagi: Co obejrzeć?HBO Max
Najnowsze
8:53
Netflix ma nosa. Od dziś w ofercie serwisu wspaniały musical
Aktualizacja: 2025-11-15T08:53:00+01:00
8:09
Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera
Aktualizacja: 2025-11-15T08:09:00+01:00
7:36
Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina
Aktualizacja: 2025-11-15T07:36:00+01:00
21:13
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T21:13:00+01:00
20:14
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-14T20:14:00+01:00
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA