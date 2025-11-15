Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend
W ten weekend HBO Max nie zawiedzie. Platforma przygotowała dla swoich subskrybentów świetne nowości, w tym uwielbiane filmy oraz zupełnie nowy serial.
Co by się nie działo, jedno jest pewne - w serwisie HBO Max każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis zamyka pierwszą połowę listopada nowościami, które wielu widzów mogą zainteresować. W ten weekend na subskrybentów czekają nie tylko świetne filmy, ale również francuski serial z Diane Kruger i Lucasem Bravo. Co zatem obejrzeć w HBO Max? Podpowiadamy.
HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5
BlackBerry
- Tytuł filmu: BlackBerry
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 2h 4m
- Reżyseria: Matt Johnson
- Obsada: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Saul Rubinek
- Ocena IMDb: 7.3/10
Jednym z filmów, które opowiadają historię technologicznych gigantów, jest "BlackBerry". Produkcja koncentruje się na Mike'u Lazaridisie i Dougu Freginie, dwójce przyjaciół z dzieciństwa, którzy z małej firmy technologicznej próbują stworzyć coś wielkiego. Nie mają jednak intuicji. Wszystko zmienia się, gdy do biznesu zostaje dopuszczony Jim Balsillie. Dzięki jego pomocy powstaje "PocketLink", który niedługo później zostaje przemianowany na rewolucyjny w tamtym czasie smartfon BlackBerry.
One to One: John i Yoko
- Tytuł filmu: One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko)
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 40m
- Reżyseria: Kevin Macdonald
- Ocena IMDb: 7.3/10
"One to One: John i Yoko" to produkcja dokumentalna dla fanów zespołu The Beatles i samego Johna Lennona. Skupia się ona na jednym z ważniejszych okresów w życiu tytułowej pary, kiedy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkała w Nowym Jorku. W filmie wykorzystano prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne, które użyczyli artyści oraz przyjaciele Johna Lennona i Yoko Ono.
Bird
- Tytuł filmu: Bird
- Rok produkcji: 2024
- Czas trwania: 1h 59m
- Reżyseria: Andrea Arnold
- Obsada: Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan, Jason Buda
- Ocena IMDb: 7/10
Dramat "Bird" koncentruje się na 12-letniej Bailey - wolnym duchem i z duszą romantyczki. W związku z tym, że ani matka, ani ojciec, ani macocha zbytnio się nią nie interesują, dziewczyna zaczyna się wycofywać i zamykać w swojej skorupie. Lubi za to spędzać czas na łonie natury i to właśnie tam poznaje ekscentrycznego Birda, który prosi ją o pomoc.
Intrygantka
- Tytuł serialu: Intrygantka (Merteuil)
- Lata emisji: 2025
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Jean-Baptiste Delafon
- Obsada: Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo
- Ocena IMDb: 6/10
"Intrygantka" to zupełna nowość w serwisie HBO Max i reinterpretacja arcydzieła Choderlosa de Laclos. Bohaterką produkcji odcinkowej jest markiza de Merteuil, która - po zdradzie przez Valmonta - wyrusza w śmiałą podróż. Jej celem jest stanie się czołową kurtyzaną Paryża. Serial porusza takie wątki jak gra o władzę, pragnienia i zdrady wyższych sfer. A wszystko to z wyraźnie zarysowanej kobiecej perspektywy.
Ostatni pojedynek
- Tytuł filmu: Ostatni pojedynek (The Last Duel)
- Rok produkcji: 2021
- Czas trwania: 2h 32m
- Reżyseria: Ridley Scott
- Obsada: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck
- Ocena IMDb: 7.3/10
Znany i ceniony film Ridleya Scotta to również jedna z nowości HBO Max. Trzymająca w napięciu produkcja skupia się na zdradzie i zemście, a jej fabuła osadzona jest w brutalnej scenerii XIV-wiecznej Francji. Oparta na faktach historia obrazuje ostatni pojedynek sądowy pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris - dwoma zaciekłymi rywalami, którzy kiedyś byli przyjaciółmi.
