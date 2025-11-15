Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend

Ładowanie...

Co by się nie działo, jedno jest pewne - w serwisie HBO Max każdy znajdzie coś dla siebie. Serwis zamyka pierwszą połowę listopada nowościami, które wielu widzów mogą zainteresować. W ten weekend na subskrybentów czekają nie tylko świetne filmy, ale również francuski serial z Diane Kruger i Lucasem Bravo. Co zatem obejrzeć w HBO Max? Podpowiadamy.

HBO Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5

BlackBerry

Tytuł filmu: BlackBerry

BlackBerry Rok produkcji: 2023

2023 Czas trwania: 2h 4m

2h 4m Reżyseria: Matt Johnson

Matt Johnson Obsada: Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Saul Rubinek

Jay Baruchel, Glenn Howerton, Matt Johnson, Saul Rubinek Ocena IMDb: 7.3/10

Jednym z filmów, które opowiadają historię technologicznych gigantów, jest "BlackBerry". Produkcja koncentruje się na Mike'u Lazaridisie i Dougu Freginie, dwójce przyjaciół z dzieciństwa, którzy z małej firmy technologicznej próbują stworzyć coś wielkiego. Nie mają jednak intuicji. Wszystko zmienia się, gdy do biznesu zostaje dopuszczony Jim Balsillie. Dzięki jego pomocy powstaje "PocketLink", który niedługo później zostaje przemianowany na rewolucyjny w tamtym czasie smartfon BlackBerry.

One to One: John i Yoko

Tytuł filmu: One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko)

One to One: John i Yoko (One to One: John & Yoko) Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 40m

1h 40m Reżyseria: Kevin Macdonald

Kevin Macdonald Ocena IMDb: 7.3/10

"One to One: John i Yoko" to produkcja dokumentalna dla fanów zespołu The Beatles i samego Johna Lennona. Skupia się ona na jednym z ważniejszych okresów w życiu tytułowej pary, kiedy w latach 1971–1972 przez 18 miesięcy mieszkała w Nowym Jorku. W filmie wykorzystano prywatne archiwa filmowe, zdjęciowe i muzyczne, które użyczyli artyści oraz przyjaciele Johna Lennona i Yoko Ono.

Bird

Tytuł filmu: Bird

Bird Rok produkcji: 2024

2024 Czas trwania: 1h 59m

1h 59m Reżyseria: Andrea Arnold

Andrea Arnold Obsada: Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan, Jason Buda

Nykiya Adams, Franz Rogowski, Barry Keoghan, Jason Buda Ocena IMDb: 7/10

Dramat "Bird" koncentruje się na 12-letniej Bailey - wolnym duchem i z duszą romantyczki. W związku z tym, że ani matka, ani ojciec, ani macocha zbytnio się nią nie interesują, dziewczyna zaczyna się wycofywać i zamykać w swojej skorupie. Lubi za to spędzać czas na łonie natury i to właśnie tam poznaje ekscentrycznego Birda, który prosi ją o pomoc.

Intrygantka

Tytuł serialu: Intrygantka (Merteuil)

Intrygantka (Merteuil) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Jean-Baptiste Delafon

Jean-Baptiste Delafon Obsada: Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo

Anamaria Vartolomei, Diane Kruger, Vincent Lacoste, Lucas Bravo Ocena IMDb: 6/10

"Intrygantka" to zupełna nowość w serwisie HBO Max i reinterpretacja arcydzieła Choderlosa de Laclos. Bohaterką produkcji odcinkowej jest markiza de Merteuil, która - po zdradzie przez Valmonta - wyrusza w śmiałą podróż. Jej celem jest stanie się czołową kurtyzaną Paryża. Serial porusza takie wątki jak gra o władzę, pragnienia i zdrady wyższych sfer. A wszystko to z wyraźnie zarysowanej kobiecej perspektywy.

Ostatni pojedynek

Tytuł filmu: Ostatni pojedynek (The Last Duel)

Ostatni pojedynek (The Last Duel) Rok produkcji: 2021

2021 Czas trwania: 2h 32m

2h 32m Reżyseria: Ridley Scott

Ridley Scott Obsada: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck

Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck Ocena IMDb: 7.3/10

Znany i ceniony film Ridleya Scotta to również jedna z nowości HBO Max. Trzymająca w napięciu produkcja skupia się na zdradzie i zemście, a jej fabuła osadzona jest w brutalnej scenerii XIV-wiecznej Francji. Oparta na faktach historia obrazuje ostatni pojedynek sądowy pomiędzy Jeanem de Carrouges i Jacquesem Le Gris - dwoma zaciekłymi rywalami, którzy kiedyś byli przyjaciółmi.

Anna Bortniak 15.11.2025 09:15

