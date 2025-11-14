Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki

Ładowanie...

"Poker Face" to serial, który dość prędko zdobył sympatię użytkowników streamingu. Jego założenie jest proste - główna bohaterka, Charlie Cale (Natasha Lyonne) ma wyjątkową zdolność - umie określić, kiedy ktoś kłamie. W trakcie swojej podróży natrafia na kryminalne zagadki i używa swojego wyjątkowego daru do ich rozwiązywania. Za produkcją stoi Rian Johnson, którego większość publiczności kojarzy przede wszystkim ze stworzenia filmowej serii (również detektywistycznej) z Danielem Craigiem w roli głównej - oczywiście mowa o "Na noże".

Poker Face anulowany. Rian Johnson ma jednak pewien plan

"Poker Face" cieszy się sporą popularnością, nawet pomimo tego, że gdzieniegdzie słychać głosy krytyki dotyczące wpadnięcia przez serial w powtarzalność i wyczerpywanie się schematu. Mimo tego nikt raczej na poważnie nie sądził, że to koniec serialu. Deadline podało zaskakującą informację - oto Peacock zdecydowało, że produkcja Riana Johnsona nie zostanie przedłużona i zakończy się na dwóch sezonach z udziałem Natashy Lyonne. Są jednak znaki, które poważnie sugerują, że Johnson tak łatwo nie odpuści i ma plan, jak utrzymać egzystencję swojego serialu.

Z kolei według źródeł Variety, Johnson od jakiegoś czasu rozważał, by po 2. sezonie i tak wykonać pewien konkretny zwrot. Reżyser stara się o zamówienie dwóch kolejnych sezonów u innego dystrybutora, ale nie to jest najbardziej zaskakujące. Otóż Natasha Lyonne miałaby zostać zastąpiona w głównej roli. I to nie przez byle kogo - na jej miejscu miałby się pojawić Peter Dinklage - słynny aktor, zdobywca wielu nagród za rolę Tyriona Lannistera w "Grze o tron". Według informacji podanych przez serwis, nowy aktor miałby się pojawiać co dwa sezony. Sama Natasha Lyonne jest pewna swojego dalszego udziału w projekcie - ma zostać producentką wykonawczą.

Sumując wszystkie te informacje, póki co jedno jest pewne: na ten moment 2. sezon "Poker Face" jest ostatnim. Rian Johnson jest jednak na tyle zdolnym twórcą, że zmarnowanie się jego talentu byłoby szkodą, dlatego nie mam wątpliwości, że będzie walczył o to, by móc pracować nad kolejną, odświeżoną odsłoną swojego hitu.

Oba sezony "Poker Face" są dostępne do obejrzenia na SkyShowtime.

Adam Kudyba 14.11.2025 09:19

