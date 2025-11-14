REKLAMA
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki

W przypadku uznanych i popularnych seriali decyzja o ich zakończeniu często okazuje się niespodzianką, i to z gatunku tych przykrych. Niestety, dopadło to również jeden z najpopularniejszych seriali dostępnych na SkyShowtime. Właśnie się okazało, że "Poker Face" nie dostanie trzeciego sezonu.

Adam Kudyba
"Poker Face" to serial, który dość prędko zdobył sympatię użytkowników streamingu. Jego założenie jest proste - główna bohaterka, Charlie Cale (Natasha Lyonne) ma wyjątkową zdolność - umie określić, kiedy ktoś kłamie. W trakcie swojej podróży natrafia na kryminalne zagadki i używa swojego wyjątkowego daru do ich rozwiązywania. Za produkcją stoi Rian Johnson, którego większość publiczności kojarzy przede wszystkim ze stworzenia filmowej serii (również detektywistycznej) z Danielem Craigiem w roli głównej - oczywiście mowa o "Na noże".

Poker Face anulowany. Rian Johnson ma jednak pewien plan

"Poker Face" cieszy się sporą popularnością, nawet pomimo tego, że gdzieniegdzie słychać głosy krytyki dotyczące wpadnięcia przez serial w powtarzalność i wyczerpywanie się schematu. Mimo tego nikt raczej na poważnie nie sądził, że to koniec serialu. Deadline podało zaskakującą informację - oto Peacock zdecydowało, że produkcja Riana Johnsona nie zostanie przedłużona i zakończy się na dwóch sezonach z udziałem Natashy Lyonne. Są jednak znaki, które poważnie sugerują, że Johnson tak łatwo nie odpuści i ma plan, jak utrzymać egzystencję swojego serialu.

Z kolei według źródeł Variety, Johnson od jakiegoś czasu rozważał, by po 2. sezonie i tak wykonać pewien konkretny zwrot. Reżyser stara się o zamówienie dwóch kolejnych sezonów u innego dystrybutora, ale nie to jest najbardziej zaskakujące. Otóż Natasha Lyonne miałaby zostać zastąpiona w głównej roli. I to nie przez byle kogo - na jej miejscu miałby się pojawić Peter Dinklage - słynny aktor, zdobywca wielu nagród za rolę Tyriona Lannistera w "Grze o tron". Według informacji podanych przez serwis, nowy aktor miałby się pojawiać co dwa sezony. Sama Natasha Lyonne jest pewna swojego dalszego udziału w projekcie - ma zostać producentką wykonawczą.

Sumując wszystkie te informacje, póki co jedno jest pewne: na ten moment 2. sezon "Poker Face" jest ostatnim. Rian Johnson jest jednak na tyle zdolnym twórcą, że zmarnowanie się jego talentu byłoby szkodą, dlatego nie mam wątpliwości, że będzie walczył o to, by móc pracować nad kolejną, odświeżoną odsłoną swojego hitu.

Oba sezony "Poker Face" są dostępne do obejrzenia na SkyShowtime.

