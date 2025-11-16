REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Prime Video podbite przez hit z Vinem Dieselem. I to nie ten wyścigowy

Vin Diesel przyzwyczaił nas, że od niepamiętnych czasów ściga się samochodami i dużo mówi o rodzinie. Praktycznie ciężko przypomnieć sobie, w czym jeszcze można było go zobaczyć. Subskrybenci Prime Video mają jednak dobrą pamięć, bo dzięki nim "Łowca czarownic", film, który aktor nakręcił lata temu, jest w czołówce oglądalności serwisu.

Adam Kudyba
lowca czarownic prime video
REKLAMA

Vin Diesel to niewątpliwie i niepodważalnie jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego, współczesnego kina. Niezależnie co sami o nim myślimy - aktor na własnych barkach dźwiga od lat jedną z najważniejszych filmowych serii gatunku akcyjnego - mowa rzecz jasna o "Szybkich i wściekłych". Od 24 lat ta marka jest obecna w branży i wiele wskazuje na to, że do ostatecznego pożegnania w postaci finałowego filmu jeszcze trochę czasu minie. Diesel ma jednak na koncie wiele innych ról, w tym tą polegającą na uganianiu się za wiedźmami.

REKLAMA

Łowca czarownic - Vin Diesel wojuje z wiedźmami

Kaulder (Vin Diesel) to legendarny łowca czarownic, który w rozpoczętej 500 lat temu wojnie między ludźmi a czarownicami zasłużył się dla świata - uśmiercił samą Królową wiedźm. Ta jednak, zanim wyzionęła ducha, rzuciła na niego klątwę nieśmiertelności. Tym samym skazała Kauldera na wieczną tułaczkę, błąkanie się po świecie. Ma swoich sprzymierzeńców - kapłana oraz młodą, posiadającą dobre serce, czarownicę Chloe. Wkrótce okazuje się, że świat znów jest w niebezpieczeństwie - potężna czarownica Belial pragnie wskrzesić królową.

Umówmy się - "Łowca czarownic" nie jest filmem, który zasługuje na nie wiadomo jak wielką chwałę. Tak samo zresztą uznali krytycy, którzy nie pozostawili na nim suchej nitki. To produkcja pełna dziwnych zwrotów akcji, niekoniecznie udanych ale bardzo częstych efektów specjalnych, scenariuszowo osadzona gdzieś pomiędzy "Nieśmiertelnym" a "Drakulą". Elementem urozmaicającym całość jest jednak nieoczywista decyzja o osadzeniu historii we współczesnym Nowym Jorku. Czy to efekt braku budżetu na przenoszące w czasie scenografie, czy raczej świadoma decyzja wrzucająca bohatera w świat, którego się uczy? Moim zdaniem to drugie i wcale nie okazuje się to nietrafionym pomysłem.

Vin Diesel jest zarówno głównym aktorem, jak i producentem "Łowcy czarownic" - reżyserskie stery oddano tu Breckowi Eisnerowi ("Sahara"). Choć moim zdaniem Diesel nie jest zbyt dobrym aktorem, to w przypadku "Łowcy czarownic" widać, że się stara, emanuje rzadko pokazywaną charyzmą, innymi słowy - jest w swojej roli na 100%. Ta kreacja wymaga od niego przede wszystkim wykorzystania warunków fizycznych i aury grozy - to mu się udaje. Drugi plan filmu też daje radę - Michael Caine, Elijah Wood, Rose Leslie spełniają swoje aktorskie zadania w wystarczający sposób, niezależnie od tego, ile czasu otrzymują.

"Łowcy czarownic" daleko do klasyka gatunku czy tym bardziej do miana udanego, spełnionego filmu. Jeśli poszukujecie jednak zwykłej, może nawet nieco odmóżdżającej produkcji z gatunku fantasy i Vinem Dieselem w roli twardego, muskularnego wojownika, to "Łowca czarownic" jest właściwym adresem.

ŁOWCA CZAROWNIC
Prime Video
Prime Video
Prime Video
REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
16.11.2025 10:44
Tagi: FantasyMichael CainePrime VideoVin Diesel
Najnowsze
9:44
Na pewno przeoczyliście ten skromny serial na SkyShowtime. Naprawię ten błąd
Aktualizacja: 2025-11-16T09:44:00+01:00
8:10
Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Aktualizacja: 2025-11-16T08:10:00+01:00
6:18
Czarna śmierć - kiedy odcinki serialu TVP? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-11-16T06:18:00+01:00
17:01
Komasa ruszył na podbój Hollywood. Widzieliśmy brawurową Rocznicę
Aktualizacja: 2025-11-15T17:01:00+01:00
14:31
MegaDoc sprawdza, czy Francis Ford Coppola oszalał. Tak traci się pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-15T14:31:00+01:00
12:19
Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce
Aktualizacja: 2025-11-15T12:19:49+01:00
12:14
Katastrofa Heweliusza mogła wyglądać właśnie tak. Jest nowa książka
Aktualizacja: 2025-11-15T12:14:00+01:00
11:56
Na Canal+ wjechał filmowy pomnik prezydenta, którego kochają Polacy
Aktualizacja: 2025-11-15T11:56:00+01:00
11:19
Niepozorny film akcji rządzi w HBO Max. Nie udawaj, że masz lepszą opcję na wieczór
Aktualizacja: 2025-11-15T11:19:00+01:00
11:18
Książka z serialu "Jedyna" jest prawdziwa. To dlatego Carol jej nienawidzi
Aktualizacja: 2025-11-15T11:18:34+01:00
9:15
Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-15T09:15:00+01:00
8:53
Netflix ma nosa. Od dziś w ofercie serwisu wspaniały musical
Aktualizacja: 2025-11-15T08:53:00+01:00
8:09
Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera
Aktualizacja: 2025-11-15T08:09:00+01:00
7:36
Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina
Aktualizacja: 2025-11-15T07:36:00+01:00
21:13
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T21:13:00+01:00
20:14
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-14T20:14:00+01:00
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA