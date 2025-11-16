Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Nadchodząca nowość Netfliksa zapowiada się na najpiękniejszy film 2025 roku. Krytycy i widzowie, którzy mieli już okazję "Sny o pociągach" obejrzeć, piszą, że zachwyca i pochłania bez reszty. Za chwilę polscy użytkownicy platformy sami będą mogli się o tym przekonać.
Na razie polscy użytkownicy Netfliksa zachwycają się jeszcze "Frankensteinem". Najnowszy film Guillermo del Toro strącił z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju "Dom pełen dynamitu". Obie produkcje mają ze sobą coś wspólnego. Obie należą do tych bardziej prestiżowych tytułów, którymi serwis zamierza zdominować nadchodzący sezon nagród. Dlatego debiutowały one podczas festiwalu w Wenecji, a w innych państwach widzowie mieli też szansę obejrzeć je na wielkich ekranach.
"Sny o pociągach" kontynuują ten trend. To też film, którego wyniki są na dobrą sprawę drugorzędne. On ma zachwycić przede wszystkim krytyków i jurorów przyznających branżowe nagrody. Produkcja zadebiutowała jeszcze w styczniu podczas festiwalu Sundance. Niedługo potem Netflix nabył do niej prawa i na początku listopada wypuścił w ograniczonej dystrybucji do amerykańskich kin. Niemal każdy, komu udało się ten tytuł już zobaczyć, się nim zachwyca.
Netflix - co obejrzeć?
Adaptacja książki Denisa Johnsona zabiera nas do Ameryki początku XX wieku. W filmie śledzimy losy Roberta Grainiera - drwala i robotnika kolejowego, który wiedzie zaskakująco piękne i głębokie życie w szybko zmieniającym się kraju. Oznacza to, że mamy do czynienia z produkcją refleksyjną, poruszającą do głębi. Tak też uważają krytycy. 97 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się przecież znikąd.
Według krytyków nadchodząca nowość Netfliksa to film "całkowicie poetycki", "piękny" i "elegijny". "Sny o pociągach" nabierają wręcz "mitycznego wymiaru", zachowując przy tym "subtelną, intymną emocjonalność". Widzowie potwierdzają te opinie w mediach społecznościowych, bo na X (dawny Twitter) przeczytamy, że produkcja jest "oszałamiająca", "medytacyjna" wprost "obłędna". Właśnie dlatego polscy kinofile mogą poczuć ukłucie w sercu, gdy wszyscy polecają oglądanie jej na wielkim ekranie.
Niestety, podobnie jak w przypadku "Frankensteina" i "Domu pełnego dynamitu" Netflix zdecydował, że Polacy "Snów o pociągach" w kinach nie obejrzą. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tu o filmie znacznie skromniejszym niż gotycki horror Guillermo del Toro czy thriller Kathryn Bigelow. Adaptacja prozy Denisa Johnsona nie ma tak szeroko zakrojonej promocji, dlatego upewnijcie się, że nie przegapicie jej nawet na małym ekranie w swoich domach. Zapiszcie sobie w kalendarzach, żeby obejrzeć ją zaraz po globalnej premierze na platformie w najbliższy piątek, 21 listopada.
"Sny o pociągach" na pewno będą skuteczną odtrutką po tej całej świątecznej tandecie, którą Netflix nas coraz śmielej karmi. Parę bożonarodzeniowych komedii romantycznych już dostaliśmy, a w najbliższych dniach pojawią się kolejne. Już w poniedziałek do serwisu trafi "Last Christmas" na licencji, a 19 listopada dołączą do niego oryginalne "Szampańskie święta".
To oczywiście wciąż nie wszystkie bożonarodzeniowe tytuły, jakie Netflix zaplanował w tym roku jeszcze wypuścić. W kolejnych tygodniach pojawią się kolejne, aczkolwiek wciąż będą przeplatane z bardziej ambitniejszymi tytułami. Wiecie, żeby od nich nie zwariować. Tym bardziej więc powinniśmy traktować tak "Sny o pociągach", jak i późniejszego "Jaya Kally'ego" jak higienę psychiczną.
