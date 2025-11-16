Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci

Ładowanie...

Na razie polscy użytkownicy Netfliksa zachwycają się jeszcze "Frankensteinem". Najnowszy film Guillermo del Toro strącił z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju "Dom pełen dynamitu". Obie produkcje mają ze sobą coś wspólnego. Obie należą do tych bardziej prestiżowych tytułów, którymi serwis zamierza zdominować nadchodzący sezon nagród. Dlatego debiutowały one podczas festiwalu w Wenecji, a w innych państwach widzowie mieli też szansę obejrzeć je na wielkich ekranach.



"Sny o pociągach" kontynuują ten trend. To też film, którego wyniki są na dobrą sprawę drugorzędne. On ma zachwycić przede wszystkim krytyków i jurorów przyznających branżowe nagrody. Produkcja zadebiutowała jeszcze w styczniu podczas festiwalu Sundance. Niedługo potem Netflix nabył do niej prawa i na początku listopada wypuścił w ograniczonej dystrybucji do amerykańskich kin. Niemal każdy, komu udało się ten tytuł już zobaczyć, się nim zachwyca.

Netflix - co obejrzeć?

Adaptacja książki Denisa Johnsona zabiera nas do Ameryki początku XX wieku. W filmie śledzimy losy Roberta Grainiera - drwala i robotnika kolejowego, który wiedzie zaskakująco piękne i głębokie życie w szybko zmieniającym się kraju. Oznacza to, że mamy do czynienia z produkcją refleksyjną, poruszającą do głębi. Tak też uważają krytycy. 97 proc. pozytywnych recenzji nie wzięło się przecież znikąd.

Według krytyków nadchodząca nowość Netfliksa to film "całkowicie poetycki", "piękny" i "elegijny". "Sny o pociągach" nabierają wręcz "mitycznego wymiaru", zachowując przy tym "subtelną, intymną emocjonalność". Widzowie potwierdzają te opinie w mediach społecznościowych, bo na X (dawny Twitter) przeczytamy, że produkcja jest "oszałamiająca", "medytacyjna" wprost "obłędna". Właśnie dlatego polscy kinofile mogą poczuć ukłucie w sercu, gdy wszyscy polecają oglądanie jej na wielkim ekranie.

Niestety, podobnie jak w przypadku "Frankensteina" i "Domu pełnego dynamitu" Netflix zdecydował, że Polacy "Snów o pociągach" w kinach nie obejrzą. Warto jednak zaznaczyć, że mówimy tu o filmie znacznie skromniejszym niż gotycki horror Guillermo del Toro czy thriller Kathryn Bigelow. Adaptacja prozy Denisa Johnsona nie ma tak szeroko zakrojonej promocji, dlatego upewnijcie się, że nie przegapicie jej nawet na małym ekranie w swoich domach. Zapiszcie sobie w kalendarzach, żeby obejrzeć ją zaraz po globalnej premierze na platformie w najbliższy piątek, 21 listopada.

"Sny o pociągach" na pewno będą skuteczną odtrutką po tej całej świątecznej tandecie, którą Netflix nas coraz śmielej karmi. Parę bożonarodzeniowych komedii romantycznych już dostaliśmy, a w najbliższych dniach pojawią się kolejne. Już w poniedziałek do serwisu trafi "Last Christmas" na licencji, a 19 listopada dołączą do niego oryginalne "Szampańskie święta".

To oczywiście wciąż nie wszystkie bożonarodzeniowe tytuły, jakie Netflix zaplanował w tym roku jeszcze wypuścić. W kolejnych tygodniach pojawią się kolejne, aczkolwiek wciąż będą przeplatane z bardziej ambitniejszymi tytułami. Wiecie, żeby od nich nie zwariować. Tym bardziej więc powinniśmy traktować tak "Sny o pociągach", jak i późniejszego "Jaya Kally'ego" jak higienę psychiczną.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

MARINES 10/11/2025

MARINES 10/11/2025 Ulica Sezamkowa - Część 1 10/11/2025

Gerry Dee: Funny You Should Say That 12/11/2025

Sprawa Eloi: Porwanie na żywo 12/11/2025

Jestem Eddie 12/11/2025

Święta z eks 12/11/2025

Selling Sunset: Orange County: Sezon 4 12/11/2025

Pani Playmen 12/11/2025

Wybuchowy pocałunek 12/11/2025

Snajper 12/11/2025

Szeregowiec Ryan 13/11/2025

Tee Yai: Książę złodziei 13/11/2025

Akademia Jednorożców: Rozdział 4 13/11/2025

Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca - Część 1 13/11/2025

Bitwa samurajów 13/11/2025

Bestia we mnie 13/11/2025

Delhi Crime: Sezon 3 13/11/2025

Lefter: Piłkarski profesor 14/11/2025

W krainie snów 14/11/2025

Jak wygrać na loterii 14/11/2025

Kryształowa kukułka 14/11/2025

13 godzin: Tajna misja w Benghazi 14/11/2025

Absentia 14/11/2025

Operation Mistletoe 15/11/2025

A Cinderella Christmas Ball 15/11/2025

Christmas Under the Northern Lights 15/11/2025

Skąd wiesz? 15/11/2025

Renovation Romance 15/11/2025

Rodzinny dom wariatów 15/11/2025

Król rozrywki 15/11/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Last Christmas 17/11/2025

Selena y Los Dinos: Historia rodzinna 17/11/2025

Koci Domek Gabi: Sezon 12 17/11/2025

Tajemnice rodziny Carmanów 19/11/2025

Syn tysiąca ojców 19/11/2025

Szampańskie święta 19/11/2025

Zazdrosna: Sezon 3 19/11/2025

Szaleństwa 20/11/2025

Park Jurajski: Teoria chaosu: Sezon 4 20/11/2025

Tajny informator: Sezon 2 20/11/2025

Sny o pociągach 21/11/2025

ONE SHOT z Edem Sheeranem 21/11/2025

Tarot: Karta śmierci 22/11/2025

Ani słowa więcej 22/11/2025

Tożsamość Bourne'a 23/11/2025

Dziedzictwo Bourne'a 23/11/2025

Krucjata Bourne'a 23/11/2025

Ultimatum Bourne'a 23/11/2025

Jason Bourne 23/11/2025

Rafał Christ 16.11.2025 08:10

