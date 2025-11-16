REKLAMA
Czarna śmierć - kiedy odcinki serialu TVP? Harmonogram emisji

"Czarna śmierć" to najnowszy polski thriller od TVP, który zadebiutował na małych ekranach na początku listopada. Z tego artykułu dowiesz się, ile serial będzie liczył odcinków i kiedy oglądać je w telewizji oraz w TVP VOD.

Anna Bortniak
czarna smierc harmonogram emisji odcinki tvp serial
Na początku lat 60. XX w. cały Wrocław wstrzymał oddech - w lipcu 1963 r. ogłoszono, że w związku z epidemią ospy prawdziwej miasto zostanie odcięte od reszty Polski. W tym czasie na terenie Wrocławia jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać miejsca, gdzie izolowano osoby potencjalne zakażone, a także wprowadzono szczepienia. Dzięki zdecydowaniem i szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej, epidemia została opanowana stosunkowo szybko - zakończyła się 19 września. Właśnie o tych wydarzeniach opowiada nowy serial spod szyldu TVP.

Czarna śmierć - kiedy odcinki? Harmonogram emisji w TVP VOD i w TV

"Czarna śmierć" to serial, który liczy 7 odcinków. Pierwszy zadebiutował 9 listopada, a kolejne będą pojawiać się w telewizji w VOD co tydzień. Telewidzowie mogą oglądać "Czarną śmierć" na kanale TVP1 co niedzielę o godzinie 20:25, a ci, którzy preferują obejrzeć nowe odcinki w innej dogodnej dla nich godzinie, mogą nadrobić zaległości w serwisie TVP VOD. Subskrybenci mogą obejrzeć jeden odcinek wprzód przed premierą w telewizji.

Oto harmonogram emisji "Czarnej śmierci":

  • 1. odcinek - 9 listopada
  • 2. odcinek - 16 listopada
  • 3. odcinek - 23 listopada
  • 4. odcinek - 30 listopada
  • 5. odcinek - 7 grudnia
  • 6. odcinek - 14 grudnia
  • 7. odcinek - 21 grudnia
Tomasz Ziętek jako Igor Bielik. Kadr z serialu "Czarna śmierć"

Akcja produkcji rozpoczyna się 22 maja 1963 r. we Wrocławiu. W tym czasie Łucja Winter (Agnieszka Podsiadlik) wraca z niebezpiecznej misji w Indiach. W tym samym czasie w mieście wybucha epidemia ospy prawdziwej. Jedną z lekarek, która staje do walki z groźnym przeciwnikiem, jest Weronika (Anna Karczmarczyk), ambitna medyczka. Swoje prywatne śledztwo prowadzi również Igor Bielik (Tomasz Ziętek), młody dziennikarz lokalnej gazety. Mężczyzna, z powodów zawodowych i osobistych, próbuje ustalić, w jaki sposób ospa dotarła do Wrocławia i kto tak naprawdę był pacjentem zero.

16.11.2025 06:18
Tagi: Polskie serialeTVP
