REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Czy Bestia we mnie jest na faktach? Sprawdzam thriller Netfliksa

Jeden z najbardziej wciągających thrillerów tego roku wylądował na Netfliksie. "Bestia we mnie" to serial o pisarce, która postanawia napisać książkę o mężczyźnie podejrzanym o zabójstwo swojej żony. Czy najnowsza produkcja Netfliksa jest oparta na faktach? Odpowiadam.

Anna Bortniak
bestia we mnie czy jest na faktach prawdziwa historia serial netflix thriller
REKLAMA

Produkcja "Bestia we mnie" skupia się na Aggie Wiggs, wybitnej pisarce, która po zdobyciu nagrody Pulitzera za swoją najnowszą powieść zyskała jej sławę i uznanie w świecie literackim. Kiedy artystka zaczęła pracować nad kolejną książką, wydarzyła się tragedia - wskutek wypadku zginął jej syn. Po jego śmierci Aggie rozstała się z żoną, jednak nie mogła zabrać się do napisania nowej powieści. Wszystko zmienia się, gdy sąsiadem pisarki zostaje podejrzany o zabójstwo swojej żony Nile Jarvis.

Aggie dostrzega wówczas szansę na rozbudzenie swojej weny. Po rozmowie z Jarvisem proponuje swojej wydawczyni, że jej kolejna książka mogłaby być właśnie o nim. Jest to jednak dla niej kwestia drugorzędna - poprzez pisanie powieści chce zbliżyć się do swojego nowego sąsiada, aby znaleźć rozwiązanie śledztwa, które prowadzi na własną rękę.

REKLAMA

Historia, którą opowiada serial, jest absolutnie wciągająca. Ale czy jest oparta na faktach?

Bestia we mnie - czy serial Netfliksa jest oparty na faktach?

Wielu widzów z pewnością zastanawia się, czy historia z produkcji Netfliksa jest oparta na faktach. Twórcy nie inspirowali się żadnymi prawdziwymi wydarzeniami, co oznacza, że serial "Bestia we mnie" nie jest oparty na faktach. Biorąc pod uwagę, jakie wątki zawiera najnowszy thriller, można stwierdzić, że na szczęście nie przedstawia on historii, która wydarzyły się naprawdę. Mimo to showrunner mógł czerpać inspirację z rzeczywistości:

Inspiracją było… powstrzymam się od powiedzenia, kim byli, ale postaciami, o których myślimy w sposób skrótowy. To prawda granicząca z rzeczywistością. Nie obciążając się ciężarem faktów, można opowiedzieć historię bliską rzeczywistości

- wyjaśnił w wywiadzie dla Town&Country.

Co miał na myśli?

W 1982 r. w tajemniczych okolicznościach zaginęła Kathleen McCormack, żona Roberta Dursta, nowojorskiego dziedzica fortuny. Przez dekady spekulowano, co właściwie stało się z kobietą i czy Durst nie zamordował swojej żony. Nie można mu było niczego udowodnić - ciała McCormack nigdy nie odnaleziono, a jej mąż zaprzeczał, jakoby miał pozbawić ją życia. Ostatecznie Durst został oskarżony o morderstwo w 2021 r., jednak zmarł niedługo przed procesem.

Najnowszy thriller Netfliksa nie potrzebował wiele, by podbić serca widzów. Choć nie ma jeszcze danych na temat tego, jak długo był przez widzów oglądany, to już teraz można przypuszczać, że wykręci on niezłe wyniki - po 4 dniach od premiery udało mu się wspiąć na podium zestawienia najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa.

Produkcja została stworzona przez Gabe'a Rottera, a jej showrunnerem jest Howard Gordon. Jednymi z producentów wykonawczych są natomiast Jodie Foster oraz Conan O'Brien, co tylko podkreśla wyjątkowość wspomnianego serialu. Nie można nie wspomnieć o gwiazdorskiej obsadzie, która dołożyła swoją cegiełkę do sukcesu "Bestii we mnie", czyli o Claire Danes, Matthew Rhysowi, Brittany Snow i Natalie Morales.

Serial "Bestia we mnie" obejrzany? Zapoznaj się z naszą recenzją najnowszego thrillera Netfliksa. Na łamach Spider's Web wyjaśniamy również zakończenie produkcji i odpowiadamy na pytanie, czy Nile Jarvis rzeczywiście zabił swoją żonę.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
17.11.2025 14:55
Tagi: Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
13:27
Tomasz Schuchardt jest wybitny w Domu dobrym. Najlepszy rok w jego karierze
Aktualizacja: 2025-11-17T13:27:45+01:00
11:05
O co chodzi w zakończeniu serialu Bestia we mnie? Tajemnica Jarvisa
Aktualizacja: 2025-11-17T11:05:23+01:00
9:29
Obecność 4 lada chwila w HBO Max. Horror leci jeszcze w kinach
Aktualizacja: 2025-11-17T09:29:56+01:00
9:16
Tom Cruise uhonorowany Oscarem. To jego pierwszy
Aktualizacja: 2025-11-17T09:16:55+01:00
15:11
"Łucja Winter nie zawiedzie". O polskim thrillerze Czarna śmierć opowiada Agnieszka Podsiadlik
Aktualizacja: 2025-11-16T15:11:00+01:00
13:02
Arcydzieło kina wojennego wreszcie obejrzysz jak trzeba
Aktualizacja: 2025-11-16T13:02:00+01:00
12:18
Rodzina do wynajęcia wzruszyła mnie do łez. Brendan Fraser jest genialny
Aktualizacja: 2025-11-16T12:18:31+01:00
11:11
Desperat jest tak elektryzujący, że bez uziemienia nie podchodź. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-16T11:11:00+01:00
10:44
Prime Video podbite przez hit z Vinem Dieselem. I to nie ten wyścigowy
Aktualizacja: 2025-11-16T10:44:22+01:00
9:44
Na pewno przeoczyliście ten skromny serial na SkyShowtime. Naprawię ten błąd
Aktualizacja: 2025-11-16T09:44:00+01:00
8:10
Na Netfliksa zmierza najpiękniejszy film 2025 roku. Was też zachwyci
Aktualizacja: 2025-11-16T08:10:00+01:00
6:18
Czarna śmierć - kiedy odcinki serialu TVP? Harmonogram emisji
Aktualizacja: 2025-11-16T06:18:00+01:00
17:01
Komasa ruszył na podbój Hollywood. Widzieliśmy brawurową Rocznicę
Aktualizacja: 2025-11-15T17:01:00+01:00
14:31
MegaDoc sprawdza, czy Francis Ford Coppola oszalał. Tak traci się pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-15T14:31:00+01:00
12:19
Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce
Aktualizacja: 2025-11-15T12:19:49+01:00
12:14
Katastrofa Heweliusza mogła wyglądać właśnie tak. Jest nowa książka
Aktualizacja: 2025-11-15T12:14:00+01:00
11:56
Na Canal+ wjechał filmowy pomnik prezydenta, którego kochają Polacy
Aktualizacja: 2025-11-15T11:56:00+01:00
11:19
Niepozorny film akcji rządzi w HBO Max. Nie udawaj, że masz lepszą opcję na wieczór
Aktualizacja: 2025-11-15T11:19:00+01:00
11:18
Książka z serialu "Jedyna" jest prawdziwa. To dlatego Carol jej nienawidzi
Aktualizacja: 2025-11-15T11:18:34+01:00
9:15
Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-15T09:15:00+01:00
8:53
Netflix ma nosa. Od dziś w ofercie serwisu wspaniały musical
Aktualizacja: 2025-11-15T08:53:00+01:00
8:09
Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera
Aktualizacja: 2025-11-15T08:09:00+01:00
7:36
Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina
Aktualizacja: 2025-11-15T07:36:00+01:00
21:13
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T21:13:00+01:00
20:14
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-14T20:14:00+01:00
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie - thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA