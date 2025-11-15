REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce

Trend na Labubu wchodzi na wyższy poziom. Popularna maskotka stanie się jeszcze większa gwiazdą za sprawą Sony - według doniesień studio pracuje obecnie nad filmem fabularnym o Labubu.

Anna Bortniak
powstanie film o labubu sony pictures
REKLAMA

Szał na Labubu osiągnął szczyt na przełomie 2024 i 2025 r. Właśnie wtedy w sieci zaczęły pojawiać się nagrania, na których influencerzy odpakowywali na wizji blindboxy z Labubu - małymi pluszakami z plastikową buzią, na której widniał złowrogi uśmieszek. Zabawki prędko stały się fenomenem i dosyć drogim hobby - oryginalne Labubu kosztowały nawet kilkaset złotych.

Z biegiem czasu ekscytacja Labubu zmalała, a kudłate potworki przestały się już pojawiać w mediach społecznościowych tak często. Mimo to Sony postanowiło zainteresować się tematem zabawek i stworzyć z ich postaciami film fabularny.

REKLAMA

Powstaje film o Labubu. Sony nabyło prawa do ekranizacji

Informację na temat filmu o Labubu przekazał serwis The Hollywood Reporter. Zgodnie z doniesieniami studio Sony Pictures - za pośrednictwem swojego działu animacji KPop Demon Hunters - nabyło prawa do ekranizacji chińskiej marki zabawek z zamiarem nakręcenia filmu. Jeśli plany się powiodą, zostanie uruchomiona seria.

Na ten moment nie ma jeszcze informacji na temat tego, kto wyprodukuje film, ani kto go nakręci. Według doniesień, umowa została podpisana dopiero w tym tygodniu. Nie wiadomo również, że potencjalny film będzie animacją, czy może studio zdecyduje się zrealizować wersję z aktorami.

Postać Labubu zadebiutowała w 2015 r. na ilustracjach Kasinga Lunga, hongkońskiego autora opowiadań inspirowanych mitologią nordycką. Stworzenie posiada spiczaste uszy, zadarty nosek i figlarny uśmiech, który odsłania ostre zęby. Przez 4 lata Labubu istniała tylko na kartach opowiadań Lunga. W 2019 r. postać ożyła za sprawą chińskiego producenta zabawek Pop Mart, który podpisał z Lungiem wyłączną umowę licencyjną na wyprodukowanie fizycznej wersji Labubu.

Od 2019 r. można było zatem kupić figurkę Labubu, ale prawdziwa rewolucja nastąpiła w październiku 2023 r. - właśnie wtedy wprowadzono na rynek pluszowe zawieszki Labubu. Od tego momentu maskotkowe breloki zyskały popularność jako ozdoba do torebki.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
15.11.2025 12:19
Tagi: Sony PicturesZabawki
Najnowsze
12:14
Katastrofa Heweliusza mogła wyglądać właśnie tak. Jest nowa książka
Aktualizacja: 2025-11-15T12:14:00+01:00
11:56
Na Canal+ wjechał filmowy pomnik prezydenta, którego kochają Polacy
Aktualizacja: 2025-11-15T11:56:00+01:00
11:19
Niepozorny film akcji rządzi w HBO Max. Nie udawaj, że masz lepszą opcję na wieczór
Aktualizacja: 2025-11-15T11:19:00+01:00
11:18
Książka z serialu "Jedyna" jest prawdziwa. To dlatego Carol jej nienawidzi
Aktualizacja: 2025-11-15T11:18:34+01:00
9:15
Galeria rozmaitości w HBO Max. TOP 5 grubych nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-15T09:15:00+01:00
8:53
Netflix ma nosa. Od dziś w ofercie serwisu wspaniały musical
Aktualizacja: 2025-11-15T08:53:00+01:00
8:09
Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera
Aktualizacja: 2025-11-15T08:09:00+01:00
7:36
Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina
Aktualizacja: 2025-11-15T07:36:00+01:00
21:13
Widzowie wbici w ziemię przez najlepszy film wojenny Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T21:13:00+01:00
20:14
Netflix: TOP 5 nowości na weekend. Ten film wojenny trzeba znać
Aktualizacja: 2025-11-14T20:14:00+01:00
19:45
Odyseja: nowe zdjęcia z monumentalnego filmu Christophera Nolana
Aktualizacja: 2025-11-14T19:45:25+01:00
19:14
Pani Playmen rozebrała historię z emocji. Widziałem nowy serial Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-14T19:14:30+01:00
18:09
5. sezon The Office PL wylądował. Kiedy nowe odcinki?
Aktualizacja: 2025-11-14T18:09:00+01:00
16:16
Michał Żurawski Heweliuszem napisał nowy rozdział w swojej karierze
Aktualizacja: 2025-11-14T16:16:00+01:00
16:01
Iluzja 3 zaczaruje was wrażeniem, że oglądacie dobry film. Recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T16:01:00+01:00
15:25
Predator: Strefa zagrożenia ma prequel. Co nam mówi o Deku?
Aktualizacja: 2025-11-14T15:25:37+01:00
14:26
Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany
Aktualizacja: 2025-11-14T14:26:06+01:00
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA