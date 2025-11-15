Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce
Trend na Labubu wchodzi na wyższy poziom. Popularna maskotka stanie się jeszcze większa gwiazdą za sprawą Sony - według doniesień studio pracuje obecnie nad filmem fabularnym o Labubu.
Szał na Labubu osiągnął szczyt na przełomie 2024 i 2025 r. Właśnie wtedy w sieci zaczęły pojawiać się nagrania, na których influencerzy odpakowywali na wizji blindboxy z Labubu - małymi pluszakami z plastikową buzią, na której widniał złowrogi uśmieszek. Zabawki prędko stały się fenomenem i dosyć drogim hobby - oryginalne Labubu kosztowały nawet kilkaset złotych.
Z biegiem czasu ekscytacja Labubu zmalała, a kudłate potworki przestały się już pojawiać w mediach społecznościowych tak często. Mimo to Sony postanowiło zainteresować się tematem zabawek i stworzyć z ich postaciami film fabularny.
Powstaje film o Labubu. Sony nabyło prawa do ekranizacji
Informację na temat filmu o Labubu przekazał serwis The Hollywood Reporter. Zgodnie z doniesieniami studio Sony Pictures - za pośrednictwem swojego działu animacji KPop Demon Hunters - nabyło prawa do ekranizacji chińskiej marki zabawek z zamiarem nakręcenia filmu. Jeśli plany się powiodą, zostanie uruchomiona seria.
Na ten moment nie ma jeszcze informacji na temat tego, kto wyprodukuje film, ani kto go nakręci. Według doniesień, umowa została podpisana dopiero w tym tygodniu. Nie wiadomo również, że potencjalny film będzie animacją, czy może studio zdecyduje się zrealizować wersję z aktorami.
Postać Labubu zadebiutowała w 2015 r. na ilustracjach Kasinga Lunga, hongkońskiego autora opowiadań inspirowanych mitologią nordycką. Stworzenie posiada spiczaste uszy, zadarty nosek i figlarny uśmiech, który odsłania ostre zęby. Przez 4 lata Labubu istniała tylko na kartach opowiadań Lunga. W 2019 r. postać ożyła za sprawą chińskiego producenta zabawek Pop Mart, który podpisał z Lungiem wyłączną umowę licencyjną na wyprodukowanie fizycznej wersji Labubu.
Od 2019 r. można było zatem kupić figurkę Labubu, ale prawdziwa rewolucja nastąpiła w październiku 2023 r. - właśnie wtedy wprowadzono na rynek pluszowe zawieszki Labubu. Od tego momentu maskotkowe breloki zyskały popularność jako ozdoba do torebki.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Nieciekawy obraz nieciekawej postaci. Jesteśmy Żugajkami - recenzja filmu
- 100 dni do matury 2 - kiedy premiera? Ekipa kręci kontynuację
- Budda opublikował nowe oświadczenie. Po 3 miesiącach
- Kim jest Jacek Murański? To jego wypowiedź cytował premier Tusk
- Wyliczył, ile Książulo wydał na kebaby. Kwota jest pięciocyfrowa