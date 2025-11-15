Labubu podbija Hollywood. Sony pracuje nad filmem o zabawce

Ładowanie...

Szał na Labubu osiągnął szczyt na przełomie 2024 i 2025 r. Właśnie wtedy w sieci zaczęły pojawiać się nagrania, na których influencerzy odpakowywali na wizji blindboxy z Labubu - małymi pluszakami z plastikową buzią, na której widniał złowrogi uśmieszek. Zabawki prędko stały się fenomenem i dosyć drogim hobby - oryginalne Labubu kosztowały nawet kilkaset złotych.

Z biegiem czasu ekscytacja Labubu zmalała, a kudłate potworki przestały się już pojawiać w mediach społecznościowych tak często. Mimo to Sony postanowiło zainteresować się tematem zabawek i stworzyć z ich postaciami film fabularny.

Powstaje film o Labubu. Sony nabyło prawa do ekranizacji

Informację na temat filmu o Labubu przekazał serwis The Hollywood Reporter. Zgodnie z doniesieniami studio Sony Pictures - za pośrednictwem swojego działu animacji KPop Demon Hunters - nabyło prawa do ekranizacji chińskiej marki zabawek z zamiarem nakręcenia filmu. Jeśli plany się powiodą, zostanie uruchomiona seria.

Na ten moment nie ma jeszcze informacji na temat tego, kto wyprodukuje film, ani kto go nakręci. Według doniesień, umowa została podpisana dopiero w tym tygodniu. Nie wiadomo również, że potencjalny film będzie animacją, czy może studio zdecyduje się zrealizować wersję z aktorami.

Postać Labubu zadebiutowała w 2015 r. na ilustracjach Kasinga Lunga, hongkońskiego autora opowiadań inspirowanych mitologią nordycką. Stworzenie posiada spiczaste uszy, zadarty nosek i figlarny uśmiech, który odsłania ostre zęby. Przez 4 lata Labubu istniała tylko na kartach opowiadań Lunga. W 2019 r. postać ożyła za sprawą chińskiego producenta zabawek Pop Mart, który podpisał z Lungiem wyłączną umowę licencyjną na wyprodukowanie fizycznej wersji Labubu.

Od 2019 r. można było zatem kupić figurkę Labubu, ale prawdziwa rewolucja nastąpiła w październiku 2023 r. - właśnie wtedy wprowadzono na rynek pluszowe zawieszki Labubu. Od tego momentu maskotkowe breloki zyskały popularność jako ozdoba do torebki.

Anna Bortniak 15.11.2025 12:19

