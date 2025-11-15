Użytkownicy Disney+ łakną świetnego sci-fi prosto z kina

Ładowanie...

Już niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że repertuar kinowy na swój sposób łączy się z preferencjami użytkowników Disney+. Przecież gdy na wielkie ekrany wchodził aktorski "Lilo i Stitch" subskrybenci platformy przypominali sobie animowane oryginały. Gdy kolejny hit Marvela schodzi z afisza i trafia do streamingu, od razu wspina się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju. Dokładnie tak jak teraz, kiedy to na pierwszym miejscu zestawienia znajduje się "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki".



Najnowszy film Marvel Studios trafił na Disney+ w zeszłym tygodniu, dokładnie 5 listopada. Tak jest. Nieco ponad dwa miesiące po kinowej premierze możemy już obejrzeć "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki" w zaciszu swojego domu bez żadnych dodatkowych opłat. Bo platforma swoich użytkowników rozpieszcza. Przyzwyczaiła nas już, że nie musimy długo czekać, aby móc w ramach subskrypcji serwisu zobaczyć filmy licznych marek należących do The Walt Disney Company.

Disney+ - co obejrzeć?

Być może więc popularność "Predatora: Strefy zagrożenia" jest dziełem przypadku. Zwykłej pomyłki. Istnieje przecież prawdopodobieństwo, że na karcie filmu użytkownicy Disney+ nie doczytali napisanego małymi literami pod tytułem "Za kulisami" i kolejne pięć minut spędzili z materiałem z produkcji nowego science fiction. To jedna opcja. W ramach drugiej należy założyć, że po prostu subskrybenci obejrzeli pełny metraż na wielkim ekranie i chcieli poznać jego tajemnice.

Bo "Predator: Strefa zagrożenia" w piątek, 7 listopada, zadebiutował w kinach. I - nie oszukujmy się - jest to całkiem porywający film. Stojący za kamerą Dan Trachtenberg po raz kolejny (poprzednio zrobił to w "Prey") odstawia sterydy maczystowskiego kina akcji. Zabiera nas na planetę predatorów, gdzie jeden z kosmicznych drapieżców w walce i zabijaniu dobry wcale nie jest. Żeby udowodnić swoją wartość, Dek wybiera się w międzyplanetarną podróż z zamiarem zabicia siejącego postrach potwora. Na miejscu napotyka zranioną androidkę i stopniowo odrzuca toksyczne wzorce swojego gatunku. W ten sposób twórcy zakładają na swoją opowieść płaszcz narracji survivalowo-przygodowej.

Mniej więcej w czasie polskiej premiery "Predatora: Strefy zagrożenia" do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w naszym kraju trafił materiał zza kulis produkcji. Daleko mu jednak do jej szczytu, bo znajduje się dopiero na szóstym miejscu. Nawet jeśli fani odpalili dokument z ciekawości, a innym użytkowników pomylił się on z pełnym metrażem, wciąż nie miał szans z inną premierą - tym razem taką z prawdziwego zdarzenia.

W minionych dniach na Disney+ zadebiutował kolejny film prosto z kina. "Zakręcony piątek 2" w sierpniu trafił na wielkie ekrany, a od zeszłej środy możemy go obejrzeć na platformie. I chętnie z tego prawa korzystamy, bo requel hitu z 2003 roku zajmuje aktualnie drugie miejsce w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju - tuż za "Fantastyczną 4: Pierwszymi krokami".

Użytkowników Disney+ zajmują aktualnie nie tylko premiery prosto z kin (lub w jakiś sposób z nimi powiązane), ale też nowe seriale - prawnicze "Wszystko dozwolone" i kryminalną "Genialną Morgan", która niedawno wróciła z 2. sezonem. Jednocześnie widać już, że subskrybentów ogarnia świąteczny klimat. Bo przecież w topce nie brakuje też "Grinch: Świąt nie będzie" czy "Świątecznej opowieści: Naszych najlepszych świąt".

To właśnie "Świąteczna opowieść" zamyka topkę najpopularniejszych tytułów dostępnych na Disney+ w tym tygodniu. Symbolicznie można to odczytywać jako sugestię, że użytkownicy już teraz domagają się bożonarodzeniowych prezentów. Najlepiej pod postacią kolejnych filmów prosto z kina.



Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych tytułów w tym tygodniu:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki Zakręcony piątek 2 Wszystko dozwolone Genialna Morgan Grinch: Świąt nie będzie Predator: Strefa zagrożenia. Za kulisami Murdaugh: Śmierć w rodzinie Breslau Thunderbolts Świąteczna opowieść: Nasze najlepsze święta

Rafał Christ 15.11.2025 07:36

