Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz

Polski thriller Władysława Pasikowskiego niebawem zadebiutuje na Netfliksie. Ostatni wspólny projekt Bogusława Lindy i cenionego reżysera trafi do serwisu już w przyszłym miesiącu.

Anna Bortniak
zamach na papieza premiera netflix kiedy
Linda i Pasikowski to legendarny duet polskiego kina sensacyjnego, który przez ponad 30 latach dostarczał widzom mocnych emocji. Ich pierwszy wspólny film zadebiutował w 1991 r. - "Kroll" był nie tylko pierwszym filmem Pasikowskiego, w którym wystąpił Linda, ale również jego reżyserskim debiutem. W 1992 r. zadebiutowały natomiast "Psy", dzięki którym Linda zyskał status ikony kina. W kolejnych latach powstały takie filmy jak "Psy 2: Ostatnia krew", "Operacja Samum", "Psy 3. W imię zasad" czy "Jack Strong", a w tym roku zadebiutował "Zamach na papieża".

Najnowsza produkcja w reżyserii Pasikowskiego z udziałem Lindy zapowiadana jest jako ostatnia produkcja legendarnego duetu. Nic zatem dziwnego, że widzowie z zainteresowaniem ruszyli do kin. Ci, którzy nie załapali się jednak na seans, już lada moment będą mogli obejrzeć "Zamach na papieża" w zaciszu domowym bez dodatkowych opłat. Produkcja trafi bowiem na Netfliksa.

Zamach na papieża - kiedy premiera na Netflix? Jest data

Produkcja zadebiutowała w kinach 26 września. Gdy została zdjęta z afiszu, nie było możliwości obejrzenia jej w VOD - czy to w ramach zakupu, czy wypożyczenia - aż do teraz. "Zamach na papieża" ma bowiem trafić na Netfliksa już 10 grudnia, co oznacza, że widzowie, którzy nie załapali się na seans w kinie, będą mogli obejrzeć film w ramach abonamentu, bez dodatkowych opłat.

"Zamach na papieża" to thriller sensacyjny inspirowanymi prawdziwymi wydarzeniami z 1981 r. Koncentruje się on na kulisach jednej z najbardziej tajemniczych operacji służb specjalnych XX wieku, czyli zamachu na papieża Jana Pawła II.

Bohaterem produkcji jest Konstanty "Bruno" Brusicki (Bogusław Linda), były snajper i legenda wywiadu, który przed przejściem na emeryturę ma wykonać swoje ostatnie zadanie. Gdy Kreml wydaje rozkaz zlikwidowania Jana Pawła II, Bruno zostaje zaangażowany w tę operację. Musi zatuszować ślady i wyeliminować zamachowca, Alego Agcę. Uwikłany w szpiegowską intrygę i walkę o wpływy, bohater musi podejmować działania, które na zawsze mogą zmienić bieg historii.

Anna Bortniak
14.11.2025 10:37
