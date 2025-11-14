REKLAMA
„Predator: Strefa zagrożenia” ma prequel. Co nam mówi o Deku?

Dobra wiadomość dla osób, które dopiero wybierają się na film „Predator: Strefa zagrożenia” do kina lub mają niedosyt po seansie. Dan Trachtenberg przygotował prequel.

Piotr Grabiec
„Predator: Badlands” to nowy film Disneya, który stawia serię „Predator” na głowie. Tym razem głównym bohaterem nie są ludzie mierzący się z zagrożeniem z gwiazd, jak zawsze do tej pory, tylko młody Yautja o imieniu Dek. Za reżyserię odpowiada Dan Trachtenberg, który dał nam już osadzone w tym samym uniwersum „Prey” oraz fenomenalną animowaną antologię „Predator: Pogromca zabójców”.

Podczas seansu „Predator: Strefa zagrożenia”, gdyż taki tytuł film nosi w Polsce, zaglądamy na chwilę na rodzinną planetę międzyplanetarnych zabójców i dowiadujemy się nieco więcej o ich kulturze. Sporo czasu spędzamy też w towarzystwie… androida korporacji Wayland-Yutani (tak, dokładnie tej samej, która ma fioła na punkcie ksenomorfów w serii „Obcy”).

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serii „Predator”:

„Predator: Strefa zagrożenia” ma już prequel

Film trafił do kin w ubiegły piątek, czyli 7 listopada 2025 r. i cieszy się ogromnym uznaniem zarówno krytyków, jak i widzów. Zarobił też w weekend otwarcia najwięcej ze wszystkich filmów zaliczanych do serii „Predator”. Disney kuje zaś żelazo póki gorące, a niecały tydzień po premierze uraczył fanów, którzy chcieliby dowiedzieć się o Deku czegoś więcej, prequelem w formie komiksu.

„Predator - Badlands” #1 wydawnictwa Marvel wygląda na taki typowy one-shot, ale przedmowę napisał do niego sam Dan Trachtenberg. Wyjaśnia w niej, że sam za młodu chciał rysować komiksy i chodził nawet na specjalistyczny kurs, ale nic z tego nie wyszło - to dlatego chwycił za kamerę. Teraz jego wizję realizują zaś inni artyści: Ethan Sacks (scenarzysta) i Elvin Ching (rysunki).

https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/11/predator-strefa-zagrozenia-prequel-komiks-dek-badlands-1.jpeg
1/6
photophotophotophotophotophoto
Tak prezentuje się pierwsze kilka stron komiksu „Predator - Badlands” #1 (2025)

A czego dowiadujemy się z komiksu „Predator - Badlands”?

Przede wszystkim cofam się w czasie do młodości Deka, który wyruszył w towarzystwie brata Kweia na jedną ze swoich pierwszych misji. Zlecił mu ją surowy ojciec Njohrr,, a miała polegać na odzyskaniu z wraku statku jakiegoś technologicznego ustrojstwa. Pech chciał, że system obronny statku kosmitów, którzy rozbili się bardzo dawno temu, nie był skory do współpracy…

Zadanie, które wydawało się proste, przerosło możliwości Deka. W wyniku starcia z komputerem pokładowym została uruchomiona procedura samozniszczenia statku, a naszego protagonistę uratował w ostatniej chwili jego brat. Razem wrócili przed oblicze ojca, który zbeształ młodszego syna za to, że go zawiódł - ponownie. Zapewne o tej chwili myślał, gdy lata później postanowił go zabić.

Szkoda jedynie, że nie zapowiada się na to, abyśmy prędko dostali kolejne komiksy o Deku, a na kolejny film z jego udziałem pewnie trochę poczekamy. Tyle dobrego, że Marvel wydaje obecne inne komiksy inspirowane serią „Predator”, w tym „Predator: Black, White & Blood”, „Predator Kills The Marvel Universe” i „Predator vs. Spider-Man”, a w zeszłym roku wyszło „Predator: The Last Hunt”.

Piotr Grabiec
14.11.2025 15:25
