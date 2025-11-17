Zwiastun To: Witajcie w Derry mnie zmroził. Tak będą wyglądać nowe odcinki

Ładowanie...

Pod koniec października w HBO Max zadebiutował długo wyczekiwany serial "To: Witajcie w Derry". Serialowy prequel filmów "To" i "To: Rozdział 2" oraz powieści Stephena Kinga, która zainspirowała twórców do stworzenia pełnometrażowych produkcji i serialu, zabiera widzów do samego początku historii - do czasów, gdy narodziło się tytułowe To.

Akcja "To: Witajcie w Derry" rozgrywa się w 1962 r., czyli 27 lat przed wydarzeniami z filmów. Fabuła rozpoczyna się zniknięciem pewnego chłopca, co sprawia, że jego rówieśnicy postanawiają odkryć, co stało się z ich przyjacielem. Produkcja ukazuje, jak w niepozornym miasteczku w stanie Maine narodziło się zło, poruszając jednocześnie wątek tajemnic Derry, wojskowej bazy oraz rodziny Hanlonów.

REKLAMA

To: Witajcie w Derry - zwiastun drugiej połowy 1. sezonu

HBO Max pokazał zwiastun drugiej połowy 1. sezonu. Wynika z niego, że w kolejnych odcinkach pojawi się długo wyczekiwany przez widzów bohater, czyli klaun Pennywise (tak samo jak w poprzednich filmach, ponownie wcieli się w niego Bill Skarsgård).

Oto zapowiedź ostatnich 4 odcinków serialu:

1. odcinek "To: Witajcie w Derry" zadebiutował w HBO Max 27 października. W związku ze zbliżającym się Halloween, twórcy postanowili udostępnić 2. odcinek nie w poniedziałek, jak by to wynikało z harmonogramu, a nieco wcześniej - w Halloween, 31 października.

Dziś, 17 listopada, zadebiutował 4. odcinek serialu, co oznacza, że jesteśmy na półmetku. Oto harmonogram emisji ostatnich epizodów:

5. odcinek - 24 listopada

6. odcinek - 1 grudnia

7. odcinek - 8 grudnia

8. odcinek - 15 grudnia

REKLAMA

To: Witajcie w Derry - oglądaj w HBO Max To: Witajcie w Derry HBO Max

Recenzję serialu "To: Witajcie w Derry" przeczytasz na łamach Spider's Web. W serwisie znajdziesz również analizę 2. odcinka i dowiesz się, dlaczego jest on istotny dla fabuły, a także czy postać Pennywise'a jest w tym serialu niezbędna. Sprawdź również, co na temat produkcji sądzi sam Stephen King.

REKLAMA

Anna Bortniak 17.11.2025 15:18

Ładowanie...