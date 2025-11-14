Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany

Ładowanie...

"Bestia we mnie" to serial, który nie przejdzie bez echa. Wczoraj, w dniu premiery, dopiero się rozkręcał, ale wystarczyły mu dosłownie 24 godziny, by trafić do zestawienia najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Trudno się dziwić - ta historia jest tak wciągająca, że trudno oderwać wzrok od ekranu. Wiem, co mówię - przez ten serial prawie opuściłam ulubione zajęcia i z bólem serca wyszłam z domu. No ale czego innego można spodziewać się po serialu, który stworzył scenarzysta jednego z sezonów "Z archiwum X", a jedną z jego producentek jest Jodie Foster? Z taką obsadą to się nie mogło nie udać.

Bestia we mnie - recenzja thrillera w serwisie Netflix

Aggie Wiggs (Claire Danes) to wybitna pisarka, która mogła podbić rynek wydawniczy. Autorka powieści kryminalnych kilka lat temu została uhonorowana nagrodą Pulitzera, za książkę "Słodki drań". Wspomnienia o ojcu zapewniły jej sławę i uznanie w świecie literackim, w związku z czym wielu czytelników z niecierpliwością wyczekiwało jej kolejnej powieści. I kiedy Aggie faktycznie pracowała już na kolejną książką, wydarzył się wypadek, który wyłączył ją z życia na dobrych kilka lat.

Claire Danes jako Aggie Wiggs. Fot. materiały prasowe Netflix

Po śmierci syna pisarka straciła nie tylko sens życia i swoją żonę Shelley (Natalie Morales), ale również wenę. Stała się zgorzkniałą kobietą, która w pięknym - choć rozpadającym się domu - próbuje wykrzesać z siebie kilka zdań do biografii o sędzi Ruth Bader Ginsburg. W międzyczasie walczy ona z problemami finansowymi, odpieczętowując kolejne listy z wezwaniem do zapłaty, i kłóci się z byłą żoną, bo nie może załatać dziury w sercu po utracie syna.

Wszystko zmienia się, gdy do miasta wprowadza się Nile Jarvis (Matthew Rhys) wraz z nową partnerką Niną (Brittany Snow). Aggie zostaje wówczas wytrącona z codziennego marazmu, choć początkowo jest głównie wściekła na swojego nowego sąsiada. Najpierw próbuje rozwiązać problem wściekłych dobermanów Jarvisa obszczekujących jej dom, a następnie jest nagabywana przez ich właściciela o zgodę na wybudowanie ścieżki do biegania. W końcu postanawia osobiście zjawić się w domu Nile'a, któremu nikt nie chciałby nadepnąć na odcisk - mężczyzna jest bowiem nieoficjalnie podejrzany o zabójstwo żony, choć ciała nigdy nie odnaleziono.

Matthew Rhys jako Nile Jarvis. Fot. materiały prasowe Netflix

Między głównymi bohaterami tworzy się nietypowa, choć magnetyzująca relacja. Można ją porównać do relacji Clarice Starling i Hannibala Lectera z "Milczenia owiec", przy czym agentka FBI chciała rozgryźć mordercę, a pisarka widzi w Jarvisie okazję na reaktywowanie swojej kariery. Okoliczności są obiecujące - Aggie czuje, że jej sąsiad odnosi się do niej z pewnego rodzaju szacunkiem, ceni jej poprzednią powieść i daje jej do nawet zrozumienia, że mogłaby napisać o nim kolejny bestseller. Co ciekawe, z żadnym autorem czy dziennikarzem Nile nawet nie chciał rozmawiać. W takim razie dlaczego to właśnie Aggie chce opowiedzieć swoją wersję historii, utrzymując, że nie zabił swojej żony?

Twórca Gabe Rotter i showrunner Howard Gordon doskonale tę relację przedstawili, balansując emocjami Aggie. Z jednej strony jest ona przepełniona nienawiścią i obchodzi się z Jarvisem nie jak z potencjalnym mordercą, tylko irytującym sąsiadem. Z biegiem czasu zaczyna jednak dostrzegać niepokojące zachowania, które sprawiają, że pisanie książki jej już nie wystarcza i zaczyna śledztwo na własną rękę. Co ciekawe, szuka ona nieoficjalnej pomocy u agenta FBI Briana Abbotta (David Lyons), który do sprawy podchodzi niechętnie i bardzo ostrożnie.

Claire Danes jako Aggie Wiggs. Fot. materiały prasowe Netflix

Trzonem tej produkcji jest zatem dobrze zbalansowana relacja Aggie i Nile'a, która przypomina grę w kotka i myszkę. Bo kiedy bohaterce wydaje się, że to ona pociąga za sznurki i trzyma swojego sąsiada w garści, to w międzyczasie wychodzi na jaw, że jego intencje nie są do końca czyste. Nile jest cwany i bogaty, a mając do dyspozycji swoich ludzi, może wiele zdziałać. W związku z tym Aggie, która nawiązuje kontakt z agentem FBI, nie może czuć się bezpieczna. Wątki poboczne również rozpalają ciekawość widzów. Pojawiają się pytania, co tak naprawdę doprowadziło do wypadku, w którym zginął jej syn, a także jak wygląda relacja z jej byłą żoną.

Wszystko to składa się na doskonale napisany i zrealizowany thriller, który dzięki muzyce Seana Callery'ego, Tima Callobre'a i Sary Barone, a także artystycznym kadrom pozwala zanurzyć się widzom w tę tajemniczą historię. Dla takich seriali płacę abonament Netfliksa - "Bestia we mnie" to perełka, która podbije zestawienie streamingowego giganta i wasze spragnione tajemniczej historii serca.

Tytuł serialu: Bestia we mnie (The Beast in Me)

Bestia we mnie (The Beast in Me) Lata emisji: 2025

2025 Liczba sezonów: 1

1 Twórcy: Gabe Rotter, Howard Gordon

Gabe Rotter, Howard Gordon Obsada: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales

Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales Nasza ocena: 8/10

8/10 Ocena IMDb: 7.4/10

14.11.2025

