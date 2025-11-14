REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Bestia we mnie thriller tak dobry, że prawie odwołałam inne plany

Pisarka po przejściach bez weny na nową książkę i podejrzany o morderstwo typ, który wprowadza się tuż obok niej. Ona chce pisać, a on ma do powiedzenia coś, czego łakną czytelnicy. Czy ta historia to potencjalny bestseller? Gdyby Netflix był wydawcą, to z pewnością tak. A że streamingowy gigant specjalizuje się w serialach, to zamiast powieści dostarczył solidnie zrealizowany i piekielnie dobry thriller, od którego nie sposób się oderwać.

Anna Bortniak
OCENA :
8/10
bestia we mnie recenzja serial netflix
REKLAMA

"Bestia we mnie" to serial, który nie przejdzie bez echa. Wczoraj, w dniu premiery, dopiero się rozkręcał, ale wystarczyły mu dosłownie 24 godziny, by trafić do zestawienia najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Trudno się dziwić - ta historia jest tak wciągająca, że trudno oderwać wzrok od ekranu. Wiem, co mówię - przez ten serial prawie opuściłam ulubione zajęcia i z bólem serca wyszłam z domu. No ale czego innego można spodziewać się po serialu, który stworzył scenarzysta jednego z sezonów "Z archiwum X", a jedną z jego producentek jest Jodie Foster? Z taką obsadą to się nie mogło nie udać.

REKLAMA

Bestia we mnie - recenzja thrillera w serwisie Netflix

Aggie Wiggs (Claire Danes) to wybitna pisarka, która mogła podbić rynek wydawniczy. Autorka powieści kryminalnych kilka lat temu została uhonorowana nagrodą Pulitzera, za książkę "Słodki drań". Wspomnienia o ojcu zapewniły jej sławę i uznanie w świecie literackim, w związku z czym wielu czytelników z niecierpliwością wyczekiwało jej kolejnej powieści. I kiedy Aggie faktycznie pracowała już na kolejną książką, wydarzył się wypadek, który wyłączył ją z życia na dobrych kilka lat.

Claire Danes jako Aggie Wiggs. Fot. materiały prasowe Netflix

Po śmierci syna pisarka straciła nie tylko sens życia i swoją żonę Shelley (Natalie Morales), ale również wenę. Stała się zgorzkniałą kobietą, która w pięknym - choć rozpadającym się domu - próbuje wykrzesać z siebie kilka zdań do biografii o sędzi Ruth Bader Ginsburg. W międzyczasie walczy ona z problemami finansowymi, odpieczętowując kolejne listy z wezwaniem do zapłaty, i kłóci się z byłą żoną, bo nie może załatać dziury w sercu po utracie syna.

Wszystko zmienia się, gdy do miasta wprowadza się Nile Jarvis (Matthew Rhys) wraz z nową partnerką Niną (Brittany Snow). Aggie zostaje wówczas wytrącona z codziennego marazmu, choć początkowo jest głównie wściekła na swojego nowego sąsiada. Najpierw próbuje rozwiązać problem wściekłych dobermanów Jarvisa obszczekujących jej dom, a następnie jest nagabywana przez ich właściciela o zgodę na wybudowanie ścieżki do biegania. W końcu postanawia osobiście zjawić się w domu Nile'a, któremu nikt nie chciałby nadepnąć na odcisk - mężczyzna jest bowiem nieoficjalnie podejrzany o zabójstwo żony, choć ciała nigdy nie odnaleziono.

Matthew Rhys jako Nile Jarvis. Fot. materiały prasowe Netflix

Między głównymi bohaterami tworzy się nietypowa, choć magnetyzująca relacja. Można ją porównać do relacji Clarice Starling i Hannibala Lectera z "Milczenia owiec", przy czym agentka FBI chciała rozgryźć mordercę, a pisarka widzi w Jarvisie okazję na reaktywowanie swojej kariery. Okoliczności są obiecujące - Aggie czuje, że jej sąsiad odnosi się do niej z pewnego rodzaju szacunkiem, ceni jej poprzednią powieść i daje jej do nawet zrozumienia, że mogłaby napisać o nim kolejny bestseller. Co ciekawe, z żadnym autorem czy dziennikarzem Nile nawet nie chciał rozmawiać. W takim razie dlaczego to właśnie Aggie chce opowiedzieć swoją wersję historii, utrzymując, że nie zabił swojej żony?

Twórca Gabe Rotter i showrunner Howard Gordon doskonale tę relację przedstawili, balansując emocjami Aggie. Z jednej strony jest ona przepełniona nienawiścią i obchodzi się z Jarvisem nie jak z potencjalnym mordercą, tylko irytującym sąsiadem. Z biegiem czasu zaczyna jednak dostrzegać niepokojące zachowania, które sprawiają, że pisanie książki jej już nie wystarcza i zaczyna śledztwo na własną rękę. Co ciekawe, szuka ona nieoficjalnej pomocy u agenta FBI Briana Abbotta (David Lyons), który do sprawy podchodzi niechętnie i bardzo ostrożnie.

Claire Danes jako Aggie Wiggs. Fot. materiały prasowe Netflix

Trzonem tej produkcji jest zatem dobrze zbalansowana relacja Aggie i Nile'a, która przypomina grę w kotka i myszkę. Bo kiedy bohaterce wydaje się, że to ona pociąga za sznurki i trzyma swojego sąsiada w garści, to w międzyczasie wychodzi na jaw, że jego intencje nie są do końca czyste. Nile jest cwany i bogaty, a mając do dyspozycji swoich ludzi, może wiele zdziałać. W związku z tym Aggie, która nawiązuje kontakt z agentem FBI, nie może czuć się bezpieczna. Wątki poboczne również rozpalają ciekawość widzów. Pojawiają się pytania, co tak naprawdę doprowadziło do wypadku, w którym zginął jej syn, a także jak wygląda relacja z jej byłą żoną.

Wszystko to składa się na doskonale napisany i zrealizowany thriller, który dzięki muzyce Seana Callery'ego, Tima Callobre'a i Sary Barone, a także artystycznym kadrom pozwala zanurzyć się widzom w tę tajemniczą historię. Dla takich seriali płacę abonament Netfliksa - "Bestia we mnie" to perełka, która podbije zestawienie streamingowego giganta i wasze spragnione tajemniczej historii serca.

  • Tytuł serialu: Bestia we mnie (The Beast in Me)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Gabe Rotter, Howard Gordon
  • Obsada: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow, Natalie Morales
  • Nasza ocena: 8/10
  • Ocena IMDb: 7.4/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
14.11.2025 14:26
Tagi: Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
11:32
Czy warto spędzić "Święta z eks"? Netflix zaprasza - recenzja
Aktualizacja: 2025-11-14T11:32:22+01:00
10:37
Ostatni film Pasikowskiego i Lindy trafi na Netfliksa. I to już zaraz
Aktualizacja: 2025-11-14T10:37:25+01:00
9:19
Poker Face skasowany. Plan "B" zakłada zmianę głównej aktorki
Aktualizacja: 2025-11-14T09:19:40+01:00
8:29
The Office PL wróciło z 5. sezonem. Czy Darek wciąż jest królem komedii?
Aktualizacja: 2025-11-14T08:29:48+01:00
19:57
Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu
Aktualizacja: 2025-11-13T19:57:00+01:00
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
8:58
11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre
Aktualizacja: 2025-11-11T08:58:00+01:00
8:01
Ten kryminał to pozycja obowiązkowa dla fanów hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-11T08:01:00+01:00
7:03
Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-11-11T07:03:00+01:00
6:06
Chcesz wiedzieć wszystko o Heweliuszu? Mam coś idealnego
Aktualizacja: 2025-11-11T06:06:00+01:00
20:02
To koniec jednego z najlepszych seriali ostatnich lat. Zbliża się finał
Aktualizacja: 2025-11-10T20:02:31+01:00
20:01
Sydney Sweeney wyprowadza celny cios. Christy to żywy dowód jej talentu
Aktualizacja: 2025-11-10T20:01:00+01:00
15:29
Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni
Aktualizacja: 2025-11-10T15:29:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA