Użytkownicy Prime Video potrzebowali takiej głupiej komedii z gwiazdą Reachera

Ładowanie...

To była naprawdę szybka akcja. "Wybryk" zaledwie w środę zadebiutował na Prime Video, a już kolejnego dnia znalazł się bardzo wysoko na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Dojście na szczyt zestawienia zajęło filmowi nieco więcej czasu, bo przecież w dniu jego premiery w serwisie ukazały się też dwa nowe odcinki "Hazbin Hotel", który nie tak dawno powrócił z 2. sezonem. Widzowie go pokochali.



Od 29 października, czasu premiery 2. sezonu "Hazbin Hotel" nie schodzi z czołówki listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w Polsce. Krąży gdzieś po niższych stopniach podium, aby co środę wdrapywać się na ten najwyższy. Użytkownicy za każdym razem rzucają się na nowe odcinki animacji dla dorosłych i zachwalają je w mediach społecznościowych. Gdy już je obejrzą, wtedy ruszają na poszukiwania innych tytułów. I nic dziwnego, że w tym tygodniu ich uwagę przyciągnęła komedia akcji z Alanem Ritchsonem - gwiazdą "Reachera".

OGLĄDAJ NA PRIME VIDEO:

REKLAMA

Prime Video - co obejrzeć?

"Reacher" to jeden z największych hitów Prime Video wszech czasów. Nic więc dziwnego, że miniatura nowego filmu z Alanem Ritchsonem tak skusiła użytkowników platformy Amazona. Musiała tutaj zadziałać blask gwiazdy aktora, bo przecież opis fabuły nie zapowiada niczego odkrywczego. To opowieść o dwóch ojcach zajmujących się synami, którzy postanawiają wspólnie spędzić miłe popołudnie. Zamiast tego stają się celem grupy najemników i trafiają na trop ogromnego spisku.

O ile Alan Ritchson zapewnia w "Wybryku" dawkę adrenaliny, o tyle jego ekranowy partner dba o humor. Każdy, kto widział choć jeden film z Kevinem Jamesem, wie, jakiego typu żartów należy się spodziewać - niskich lotów. Krytycy piszą więc o wtórności fabularnej produkcji i zarzucają jej głupotę. Właśnie z tego względu nowy hit Prime Video zebrał tylko 18 proc. pozytywnych recenzji. Mówimy tu bowiem o durnej komedii z niezbyt porywającymi scenami akcji. Ale to jest właśnie to, czego potrzebowali użytkownicy platformy Amazona.

Ze swoją obsadą i głupotą "Wybryk" zdaje się filmem odmóżdżającym. W sam raz na weekend. Dlatego już w piątek wdrapał się na szczyt listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju, rozbudzając jednocześnie apetyt użytkowników platformy Amazona na więcej niezbyt wybrednych żartów. Na jednym z dalszych miejsc w topce znajdziemy bowiem film z dobrym kolegą Kevina Jamesa, który dzieli z nim poczucie humoru. Sięgający po "Magika z Nowego Jorku" subskrybenci, którzy łaknęli większej liczby niewybrednych żartów, mogli się jednak srogo zawieść.

"Magik z Nowego Jorku" nie jest jedną z wielu głupich komedyjek z Adamem Sandlerem. To raczej kuriozum z nie do końca ustaloną tożsamością. Podszyta humorem opowieść skupia się na znudzonym szewcu, który otrzymuje szansę, aby zajrzeć do żyć swoich klientów. Fabuła mocno opiera się na koncepcie rodem z fantasy, przez co zmienia się w dziwaczną baśń. Do tego dochodzą wątki dramatyczne i moralizatorski ton. Wszystko to składa się na - jak się powszechnie uważa - nieudany eksperyment zrobienia nieco ambitniejszego filmu z Adamem Sandlerem.

Nawet jeśli użytkownicy Prime Video nie dostali w "Magiku z Nowego Jorku" tego, czego się spodziewali, Adam Sandler z ciepłym uśmiechem spogląda na szczerzącego się szeroko Kevina Jamesa w "Wybryku" z ósmego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Wspólnie zapewniają subskrybentom serwisu rozrywkę, między young adultowymi romansami pokroju "Maxton Hall", "Naszej winy" czy zamykającego zestawienie "Tego lata stałam się piękna".

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Wybryk Maxton Hall Hazbin Hotel Lazarus Łowca czarownic Zakręt śmierci W poszukiwaniu szczęścia Magik z Nowego Jorku Nasza wina Tego lata stałam się piękna

REKLAMA

Rafał Christ 15.11.2025 08:09

Ładowanie...